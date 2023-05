Myrtill: Ezek az én történeteim, rajtuk keresztül engem is sokkal jobban meg lehet ismerni – Videó!

Micheller Myrtill, aki énekhangjával és magával ragadó személyiségével egyaránt lenyűgözi a fiatalokat és szüleik korosztályát, most ismét új oldaláról mutatkozik be. Május 24-én, szerdán a Katona József Színházban két lemezbemutató koncerten is lesz lehetőség megismerkedni Myrtill történetével: Még fut a film.

Myrtillel – kisiskolás kori osztálytársakként – az énekesnő kertjében beszélgettünk arról, hogy most éppen milyen nagydobásra készül.

Myrtillel a kertjében beszélgettünk Fotó: Vaskó Tamás

Myrtillt a közönség leginkább a francia nyelvű repertoárjával azonosítja, amelyet egy gipsy swing stílusú zenekarral ad elő. Angolul és magyarul is énekel persze, ott van például a Voice§Gitár formáció, ebben egy szál gitár kíséretében hallgathatjuk őt már vagy 20 éve. Közben mindig készül valami újra is, mert ahogy mondja: Nem bírom az egyhangúságot!

Mire készülsz, Myrtill?

-Nekem írt magyar daloknak a szépen meghangszerelt változatát adom elő. Egyszer csak Wolf Péter felhívott telefonon, akit jól ismerek, hiszen Wolf Katival, a lányával korábban muzsikáltunk együtt. Péter azzal hívott föl, hogy írt Fábry Péterrel együtt számomra egy lemezanyagot. És hogyha van kedvem, akkor csináljam meg ezzel a zenekarral.

Erre te?

-Kész dalokat kaptam, és nagyon izgultam, de a Péterek olyan figyelmesen készültek föl belőlem, hogy tökéletes szerzemények születtek. Eleve a dalok: a tartalmak, a szövegek, a zene, szóval minden úgy jó, ahogy van. Semmilyen változtatást nem kellett kérnem, ez nagyon szerencsés összetalálkozás volt.

- Még fut a film. Ez a címe az új albumnak.

- Igen, ez az egyik dal címe, és a dalok közül akartam a lemezre címet választani. Ez többértelmű, mert a dalban is van egyfajta jelentése ennek, hogy még fut a film, ugyanakkor az én filmem is fut még. Egy picit nagyobb kanyart vettem most be, mint szoktam: lettek magyar dalaim. Szeretek magyarul énekelni, és nagyon örülök neki, hogy most végre igazi magyar dalokkal is elő tudok jönni.

Myrtill: Ezek a történteke az én történeteim is Fotó: Vaskó Tamás

Az album dalai a te történeteid is?

- Egy ember élete mindegyik történet, mindegyik dal, és nagyon megtalálom magam benne. Úgyhogy a lemezbemutatóra úgy gondoltam, hogy valahogy össze kell ezeket fűznöm. Az a tervem, hogy a koncerten a saját történeteimmel fogom összekötni őket, amit ezek a dalok belőlem felhoztak, amilyen élményeim vannak tőlük, amilyen gondolatokat vagy érzéseket keltenek bennem, ezekről fogok mesélni. Sokkal többet fogok most mesélni prózában, mint szoktam a koncerteken, kicsit engem is jobban meg lehet majd ezeken keresztül ismerni.