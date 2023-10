Filmre vették a skorpiót akció közben - Videó!

A kolumbiai labdarúgás ikonikus alakjáról, a kapus René Higuitáról készült dokumentumfilm. Ő az a focista, akinek a skorpiórúgás megszületését köszönheti a futballvilág.

Fotó: Pixabay

A Higuita: The Way of the Scorpion című film bemutatja a legendás kapus útját a szegénységtől a világhírnévig, meg persze a legemlékezetesebb akcióit.

Nézd meg te is a film ajánlóját az elképesztő manőverekkel!