Nem csak sport, ezt biztosan nem tudtad a karatéról

Stefanovics József, a magyar sinkiokusin válogatott szövetségi kapitánya ma már nem csupán ötödik danos karateversenyző és -edző. A versenysport természetesen ma is az élete része, de többet akar ennél: a mozgás, méghozzá a minél összetettebb, nem csak a testet, az idegrendszert is igénybe vevő mozgásformák követeként előmozdítani a tanítványai személyiségfejlesztését a kicsiktől a nagyokig.

A kapitány a kétszeres összevont világbajnok Noricsika Cukamoto társaságában

Stefanovics Martfűn kilencévesen ott ismerkedett meg a sinkiokuskin irányzattal. Versenyzőként fokozatosan lépkedett egyre feljebb, országos bajnok, válogatott lett, szerepelt világ- és Európa-bajnokságon. Már versenyzőként elkezdett edzőként dolgozni, a Testnevelési Egyetemen képezte magát tovább, idővel nem csupán a karate területén, de végső soron a karate szellemiségét követve képezte magát több irányba.

– A sportág szabályrendszerét Maszutacu Ójama alkotta meg, ő hatalmas egyénisége volt a karaténak.

Nem csak mesterként, ma már talán így mondanánk, PR-szakértőként is.

Könyveket írt, filmeket forgatott, lemezeket készített, rengeteget tett a karate népszerűségéért. Talán érthető, hogy amikor 1994-ben meghalt, nagy űrt hagyott maga mögött. A kiokusin karate több szervezetre hullott szét. Egy másik nagy egyéniség, a Kendzsi Midori próbálta ezeket egyesíteni, így született meg a sinkiokusin – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Stefanovics József a sportága létrejöttétről.

A sinkiokusin full kontakt irányzat, a versenyeken nemcsak súlycsoportonként, hanem összevont kategóriában is zajlik a küzdelem. Stefanovics hiszi, hogy a sport, amire nevel, nem csak a testet, a gondolkodást is edzi.

- A tudásötvözés módszerével értéket teremt – röviden így foglalja össze, mi is a jelentősége annak, hogy többféle irányzatban is kiművelte magát. – Hiszem, hogy a szemlélet, amiben élünk, komoly érték, az a célom, hogy ezt minél több embernek átadjam. Nem csak a versenyzőknek, a válogatott tagjainak, hanem olyan fejlesztésre szoruló gyerekeknek is, akik a tudatos mozgásfejlesztéssel az élet több területén is fejlődést érhetnek el.

A későbbiekben tanítványai – nem csupán a sportban elért – eredményeivel mutatjuk be, hogy a munkásságának milyen példaértékű életutak adnak hitelességet.