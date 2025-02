Mézes nap: Tárlatvezetés + mézeskalács szív sütés

A tárlat rendkívül gazdag anyagot prezentál a család személyes dokumentumaiból is, amelyet a leszármazottaktól kölcsönöztek.

Program:

11.00 és 15.00

Maczó Balázs kurátori tárlatvezetése a Mézes élet - A Beliczay mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő műhely története kiállításban

A tárlat rendkívül gazdag anyagot prezentál a család személyes dokumentumaiból is, amelyet a leszármazottaktól kölcsönöztek. A kiállítás célja Beliczayék küldetésére is rávilágítani: a méhek, a méz szeretete elengedhetetlen szükséglete életünknek. Hogy ezt a látogatók is megtapasztalhassák, nem csak az ütőfák használatát próbálhatják ki, de bárki magával viheti a hajdan titkos Beliczay receptet is.

11.00-16.00 között mézeskalács-készítés Seregély Mirtill mézesbábossal.

Február 15-én a Valentin napi jegyében, szerelmes üzeneteket, cifra mézeskalács szíveket díszítünk majd hagyományos, ejzolt technikával. Ez a díszítési mód az ütőfás technikát váltotta a mézesbábosoknál a tizenkilencedik század második felétől, eredményeképpen az egyszínű ütőfás mézeskalácsok mellett, majd azokat kiszorítva a vásárokban, búcsúkban egyre színesebb, cifrább mézeskalácsok jelentek meg.

Jegyárak:

Felnőtt (26-62 év között): 4 000 forint

- Diák | Ifjúsági (6-26 év között vagy érvényes nappalis diákigazolvánnyal): 2 500 forint

- Nyugdíjas (62-70 év között vagy érvényes nyugdíjas igazolvánnyal): 2 500 forint

- Ingyenes múzeumi belépésre jogosultaknak: 1 000 forint

Időpont: február 15.

Helyszín: Kiscelli Múzeum (Kiscelli utca 108., Budapest, 1037)