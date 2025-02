A gyöngyből készült ékszerek hagyománya ősidők óta minden népi kultúrában megjelenik. A technikák szinte anyáról lányára öröklődtek az évszázadok során és készítésük napjainkban is kreatív közösségeket teremt. Az első gyöngyök kagylóhéjakból vagy kődarabokból készültek, amelyeket indákra fűztek fel. A gyöngyfüzéreken, láncokon kívül az ékszerészek változatos formájú brosstűket, karpereceket és karláncokat, illetve gyűrűket készítettek. Otthonaikba díszítőelemként is felhasználtak a gyöngyfűzéssel készült termékeket, gyöngyöt szőttek a hajukba és díszítették ruháikat. Az ékszerek mellett lehetőség lesz állatok, növények és személyes ajándékok készítésére is.

Fotó: facebook

Szakkör időpontok: kedd 16.00-17.00, illetve csoportos igény szerint (előzetes jelentkezés szükséges)

Belépődíj: 4 000 forint/hó (négy alkalom)

Időpont: február 18. kedd 16.00

Helyszín: KMO (Budapest, Teleki u. 50, 1191)