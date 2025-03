Üzent az univerzum: ma váratlanul teljesülhet egy régi vágya ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold tűz elemű jelben, az Oroszlánban van, ami nagyon jó hír önnek, és szuper fejleményeket jelez. Valamiben nagyon sikeres lehet és áttörést érhet el. Sőt, ma bárkit meghódíthat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most nagyon jól működik a világban, és a kapcsolatai is működőképesek. Könnyen célt ér. Az Oroszlán Hold viszont jelezhet birtoklási vágyat, féltékenységet. Vigyázzon, hogy a párja ne értse félre.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma a Hold és a Merkúr együttállása új szempontokat hoz be a képbe egy üggyel kapcsolatban. Egyébként is segítő fényszögek hatnak önre, és most nagyon jól gazdálkodik az energiáival és az idővel.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma önnek túl sok lehet a tűz elemű energia. Nehezen találja a helyét. Úgy érezheti, hogy amint végez egy feladattal, már jön is a következő, és szusszanásnyi pihenés se jut. Az este viszont egy jó hírt hoz, és ez kárpótolja.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold az ön jegyében jár. Szenvedélyes napra számíthat ma. A lelkesedés hozhat sikeres munkát, ügyes feladatmegoldást, de azt is, hogy nem nézi, ki a másik, talán még a főnökének is beolvas, ha a helyzet úgy hozza. Arra is figyelnie kell, hogy ne ítéljen elsőre!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma nehéz feladat elé állítják a munkahelyen. Elbizonytalanodhat, de akkor se mondjon nemet. Sikerülni fog, és meglesz a dicsőség! Segítséget persze nyugodt szívvel kérhet. Meg is fogja kapni, nem kell aggódnia.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elképzelhető, hogy ma olyan hírt kap, ami alaposan átütemezi a dolgokat. Méghozzá csakis a jó értelemben! Valami hamarabb összejöhet, mint gondolta, és ez pillanatnyi zavart is okozhat, de ön rugalmasan alkalmazkodik.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma új összefüggések derülhetnek ki, amik bár először azt hiszi, csupán pletykák, nagyon is valóságosak. Értékes felismerései lehetnek a jövőbeni tervekkel kapcsolatosan. Az is lehetséges, hogy olyan munkalehetőséget kap, amit vétek lenne visszautasítani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az Oroszlán Hold idején erősnek, eltökéltnek érezheti magát, s így most minden hosszú távú tervében sikert és áttörést tapasztalhat meg. Viszont türelmetlen is lehet, ha valaki nem veszi ki a részét a munkából, vagy nem úgy, ahogy szeretné. Vigyázzon, ne szerezzen feleslegesen ellenségeket!