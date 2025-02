Napi horoszkóp – 2025. február 7., péntek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken rendkívül erős belső erő fűti, és ezt ön körül mindenki nagyon jól érzékeli majd. Ha most valamibe belekezdene, vagy szeretne elérni valamit, akkor itt az idő, most kedvező szelek fújnak, érdemes ezt kihasználni.

Ez a nap szinte minden csillagjegy szülöttének jót hoz – más és más téren (Fotó: Metropol)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Minden helyzetben vállalja nyugodtan a véleményét, mert önben pont azt szereti a környezete, amilyen valójában. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem okoz néha egy kis meglepetést maga körül. Ma például a párkapcsolatát is feldobhatja.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken valakinek arra lehet szüksége, hogy meghallgassa, vagy jó tanácsokkal lássa el, így ön lehet az, akit bizalmába avat az illető. A környezete is érzi, hogy milyen empatikus. Arra azért vigyázzon, hogy tényleg csak abban adjon tanácsot, amiben az illető kéri.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken a Hold és a Merkúr fényszöge miatt hihetetlenül jó ötletei lesznek, amikben nem kis szerepet kap az intuíció. Most ezzel nagy sikereket arathat, úgyhogy ne tartsa magában semmiképp. Érdemes ma mindenfajta megbeszélést kezdeményeznie.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken eléri a célját, vagy teljesül egy vágya, de annak is van esélye, hogy önben érik meg a helyzet, hogy megtegyen egy lépést, melyet már jó ideje tervezett. Akárhogy is, végre elkezdenek a dolgok ön körül úgy elrendeződni, ahogy szeretné.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha már egy ideje vár egy lehetőségre, mely a munkájával, a karrierjével kapcsolatos, akkor most jöhet egy fordulópont. Történhet ugyanis egy olyan változás a pénteki napon, amely választ ad a kérdéseire.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken sikerül egy újabb, nem is olyan kis részeredményt elérnie egy ügyben, mellyel ráadásul úgymond a kecske is jóllakhat, meg a káposzta is megmarad. Persze azért így is lesz még miért küzdenie, de a bolygók jelzik, hogy sikert ér el!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken egy olyan helyzetbe kerülhet, amelyben megmutathatja, mire képes egy adott területen. A siker pedig, melyet ma valószínűleg el fog érni, kihatással lehet egy személyes kapcsolatára is.