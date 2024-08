Ennek a 4 csillagjegynek roppant szerencsés lesz az augusztus

A kínai asztrológia szerint az augusztus az a majom hónapja, ráadásul komoly fordulatokat és változást fog hozni. Négy csillagjegy például különösen jó szerencsének örvendhet.

Fotó: Shutterstock

Az Astronet oldala szerint a majom hónapja nagy könnyebbülést hoz az életünkbe. A kozmikus erők támogatják, azt hogy elérjük a céljainkat.

Patkány

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Ezen személyek komoly előrelépést érhetnek el több területen is az augusztus során. Talán még kissé hihetetlennek is fog tűnni, hogy mennyi minden oldódik meg körülötted. Azonban fogad el, mert ez a sors keze. A szerelmi életedben is lezárulnak a kérdések, és egy nyugodt, boldog időszak fogja kezdetét venni.

Sárkány

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

A sárkány évében született egyének számára semmi sem jelenthet kihívást 2024-ben, hiszen ez az ő évük. Ráadásul augusztusban különösen áldásos energiákat fognak kapni. Learathatják korábbi munkájuk gyümölcsét, fizetésemelésre, jobb pozícióra, vagy egy jobb állásra is szert tehetnek a hónap végéig. Az egyetlen tanács: ne révedezz a múltba, csak előre figyelj, az új lehetőségekre!

Ló

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A Majom hónapja a Lovak számára lelki megbékélést, és anyagi fellendülést hoz. Ha pedig ezzel még nem elégednének meg, a szerelemben is szerencséjük lesz. A legjobb az egészben, hogy ezekért az áldásokért nem kell semmit sem tenned, csak megvárni, hogy az öledbe pottyanjon.

Majom

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Merj nagyon álmodni és komoly célokat kitűzni, mert most bármit elérhetsz. A titok nyitja, hogy ne tépelődj sokat, hanem csak cselekedj. Magánéleti és munka vonalán is meg tudod valósítani, amit eltervezel. A pozitív tulajdonságaid is kétszeres erővel fognak ragyogni, és személyes sikereket is könnyen fogsz elérni.