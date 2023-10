Ezeknek a csillagjegyeknek hoz szerencsét péntek 13.

2023. október 13.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ez a péntek 13. nem az a péntek 13. amitől félnie kellene! Most nagyon kedvező és szerencsés fényszögek segítik mindenben! A pénteki napot jó lenne még kihasználni a fontos ügyekben való előrelépésre.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Most legyen ön az első a sorban! Hiába van péntek 13., ma nagyon is szerencsés hatások érik. Adódik egy helyzet, amire jó lenne azonnal lecsapni. Most nincs helye a tétovázásnak. Pénzügyi szerencse is érheti, és ha szingli, akkor beléphet a szerelem az életébe.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha eldöntött már valamit, készen is áll, akkor igazán nincs mire várni, vágjon bele a tervbe. Senki nem fog egy rajtpisztolyt elsütni a füle mellett, most csakis ön az, aki beindíthatja a változást a saját dolgaiban. Már ha valóban ezt szeretné.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken minden egy irányba mutat: hogy végre vágjon bele egy terv megvalósításába. Ön talán attól tart, hogy emiatt valaki a közelében rossz szemmel néz majd önre. De mióta fontos ez önnek? Most csak saját magára kellene hallgatnia.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon szerencsés lehet a mai napon, de hinnie is kell ebben a szerencsében! Amire most a legnagyobb szüksége van, az a határozottság. Gondoljon át mindent logikusan. Mindent tud, amit kell és megvan önben minden, hogy sikeres legyen. Akkor pedig nincs mire várnia.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken lehet, hogy úgy érzi, hogy ön körül az emberek mindent annyira túlbonyolítanak és teljesen felesleges dolgokkal foglalkoznak. Önnek nem kell ebben részt vennie. Ön csak koncentráljon arra, ami az ön számára érték.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most meg kell tapasztalnia, hogy nem mindenki szereti, ha tanácsot adnak neki, ma erre emlékeztetheti egy szituáció, amelyben hiába szeretne segíteni valakin, nem sikerül a bezárkózása miatt. Ami nem megy, azt nem szabad erőltetni. Van önnek bőven olyan ügye, amire érdemes erőt/energiát fordítani.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ugyanahhoz a célhoz általában egyszerre több út is vezet: most érdemes lenne a legizgalmasabbat választani! Ez ad önnek élményeket igazán, mert szüksége van egy kis kalandra, változatosságra, bármire, ami kívül van a napi rutinon.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma legyen körültekintő és néha nézzen maga mögé is, lehet ugyanis, hogy valaki megpróbálja elgáncsolni hátulról, és ez a valaki talán olyan ember, akitől nem várt volna ilyesmit. Jó hír, hogy minden valószínűség szerint időben lebuktatja az illetőt.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy erők munkálnak pénteken az életében. Lehet, hogy a környezetében készül ma változtatásokra, de könnyen lehet az is, hogy megfordul a fejében az, hogy egy radikális változtatást tegyen, ami az egész életét, életmódját érinti.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Higgye el, nincs szüksége arra, hogy mások igazolják vissza véleményét, vagy döntései helyességét, vagy azt, hogy mit tervez a közeli vagy hosszú távú jövőre. Egyedül is el tudja dönteni, mi a jó és mi nem. Mutassa is meg ezt a határozott oldalát!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha kéréssel, vagy segítségért fordulnak önhöz, akkor általában jó helyen kopogtatnak, hiszen nagyon nehezen mond nemet egy ilyen kérésre. Ma viszont elképzelhető, hogy egy kissé besokall mindettől – mondjon a legnagyobb lelki nyugalommal nemet!