4 csillagjegy számára az október lesz az év legjobb hónapja

Októberben a Mars a Skorpióba lépve áttörést hoz, és hatalmas lendületet ad. Így ebben a hónapban erőteljes, kedvező energiák szabadulnak fel. Az Asronet elárulta, mely 4 csillagjegy számára lesz az idei év legjobb hónapja az október.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Szűz

Ezen csillagjegy szülöttei számára valahogy minden a helyére kerül. A Vénusz a Szűz jegybe lép október 9-én, és nagyon harmonikussá teszi a kapcsolataidat. Végre hatra hagyhatod a kételkedést önmagadban, és az életed minden területén kedvező változások indulnak be. A Plútó előreindulása is remekül hat: régi, nehéz konfliktusok oldódnak ezzel, és kerülnek a helyükre a lelkedben.

Mérleg

A Nap a Mérleg jegyében van október 22-ig, így nem is tudsz igazán hibázni. Bármilyen furcsán is alakul egy dolog, a végére mindenig kiderül, hogy te nyersz. Ha még ez nem lenne elég, ráadásul október 5-én a Merkúr is a Mérleg jegyébe lep, ami azt jelenti: szerencsés vagy.

Skorpióba

A Mars a Skorpió jegyébe lép, ami egy nagyon meghatározó időszak kezdetét jelenti. Olyan erőt lelhetsz magadban, aminek a létezéséről talán nem is tudtál. Gyógyító energiákat érezhetsz most, amik minden szinten regenerálnak. Sokat tudsz most adni másoknak is.

Vízöntő

A Mérleg energiák nagyon kedveznek neked. Amíg a Nap az igazságos Mérleg jegyében jár, úgy érzed, végre learathatod a munkád gyümölcsét. Neked fontosak az elveid, és most ezért meg is érkezik az égiek ajándéka. Az életed minden területén érezheted a szerencsét.