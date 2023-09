A Bikánál könnyen el fog szakadni a cérna, de nem lesz ezzel egyedül

2023. szeptember 15.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az elmúlt időszakban kissé túlzásba vitte a másokkal való kapcsolattartást, csevegést, és már szinte fáj a feje a sok elolvasott hírtől, üzenettől, levéltől. Mi lenne, ha csak ma egy kis időre kihúzná a dugót és nem venne tudomást az ön körül zajló eseményekről?

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma bizony könnyen elszakad önben a cérna, főleg, ha valaki a környezetében nem viselkedik megfelelően, vagy valami olyat tesz, amivel önnek is kárt okozhat. Pedig mégis jobb lenne, ha türtőztetné magát. Könnyen kiderülhet ugyanis, hogy nem minden az, aminek látszik.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken különösen erősen szólal meg az a bizonyos belső hang, és ennek talán jó hasznát is veszi egy döntési helyzetben. Az szinte biztos, hogy ennek a szituációnak fontos eleme lesz a meglepetés.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma ön lehet az, akit követnek a többiek, aki jó példával jár elől. Ma ráadásul a tettei és a szavai az átlagosnál is sokkal nagyobb hatással vannak a szeretteire és a környezetére, így különleges felelőssége van annak, amit mond, vagy tesz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken komoly erőfeszítésébe kerülhet, hogy megőrizze a lelki nyugalmát egy helyzetben, melyet egy a környezetében élő viselkedése okoz. Vegyen hát egy nagy levegőt és legyen bármennyire is feszült, hagyja ezt most elmenni szó nélkül.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken valaki olyat tehet, vagy mond, hogy úgy érzi, itt a határ, ön ennél tovább nem képes eltűrni a viselkedését. De talán nem kellene törődni vele! Az a legjobb válasz ebben a helyzetben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kicsit bizonytalan valamiben. Nem csoda, mert önnek ezek a napok nem a cselekvés, hanem a tervezés idejét jelentik. Vegye számításba a realitásokat és azokat az információkat, melyeket már tud. Ennek fényében el tudja készíteni a cselekvési tervet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken felfedezést tehet, vagy egy titkot tudhat meg, melynek során érdekes információról szerezhet tudomást. A nagy kérdés az, hogy mit kezd vele. Felhasználja, vagy tartogatja még egy ideig?

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vannak tulajdonságai, képességei, melyek alkalmassá teszik arra, hogy véghez vigye a terveit, megvalósítsa az álmait. Ahhoz azonban, hogy el is induljon egy olyan úton, ahol használni is tudja ezeket, talán még hiányzik egy szikra. Ma elképzelhető, hogy megkapja mindezt!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma szinte a semmiből egy ötlet, egy elképzelés pattanhat ki az agyából. Ne hagyja elsikkadni a dolgot, mert ha nem is most azonnal, de a közeljövőben nagyon is érdekessé válhat mindez a kezében.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken olyan erős kisugárzása lehet, hogy ez alól csak nagyon kevesen tudják igazán kivonni magukat. Használja jól ezt a képességét, és csaljon mosolyt az ön körül lévőknek az arcára.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Igazán önzetlen természet, így a legtöbbször ön is élvezi, hogy mások érdekében cselekszik, de ma eljöhet a nap, amikor egy kicsit elege lesz abból, hogy mindig figyelembe vegyen valamit, ami nem az ön érdeke. Legyen hát ez a nap, ami tényleg csakis önről szól.