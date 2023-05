Üzentek a bolygók: több pihenésre van szüksége ennek a csillagjegynek

2023. május 6.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Sok új élmény és hatás éri szombaton. Nem mindegyik kellemes, és lehet egy-két vita, koccanás is valakivel a környezetében, de alapvetően mégis elégedett, vidám a napja. Azok ugyanis, akik a legkedvesebbek önnek, csupa szeretettel és megértéssel veszik körbe.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Rég járt már moziban, kiállításon vagy koncerten? A bolygók szerint most a művészi élmény az, ami segít kizökkenni a hétköznapokból! Válasszon valamilyen kulturális programot délutánra, estére. Ha szingli, egy barátja bemutathatja egy ígéretes személynek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyszerűen alakul a hétvége! Valószínűleg nem csak pihenéssel, mert sok a kerti munka, vagy a házban vannak teendők, intézni való is lehet, de ez mégsem az a munka, mint amit hétköznap kell végeznie. Van is kedve tevékenykedni, és este még valami extra program is várja.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ön azok közé az emberek közé tartozik, akinek nem terhesek a családi összejövetelek. Szívesen meghallgatja idős rokonait, válaszolgat kérdéseikre. Jó volna, ha futná a türelméből a nehezebb napokra is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A bolygók jelzése szerint egy nehéz kérdés foglalkoztatja annyira, hogy még szombaton is nehezen kapcsol ki. Hallgassa meg mások véleményét is, nem feltétlen aszerint kell cselekednie, csupán vegye figyelembe, hogy mit mondanak. S csak azt fogadja el, amivel egyetért.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az elmúlt napokban már tapasztalhatta, hogy nehezen koncentrál feladataira. Több pihenésre van szüksége, sőt egy kis levegőváltozást is beütemezhet a hétvégi napokra. Ha van lehetősége egy kis kiruccanásra, akárcsak egy másik várost vonattal felkeresni, akkor mindenképp éljen vele!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most szinte fürdőzik mások csodálatában, elismerő pillantásaiban. Igazán jó most a kisugárzása, bárkit az ujja köré csavar, ha akar. Ha szingli, akkor most keresnie sem kell a lehetőségeket. Talán már túl sok is a jelentkező.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma váratlan érdeklődés ébred önben valaki iránt. A bolygók mutatják a szenvedélyt, amivel felé fordul. Az is lehetséges, hogy ez egy intellektuális érdeklődés, és lenyűgözi a másik tudása, humorérzéke.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Új, közös élményekre lenne szükségük a párjával. Talán nehezen értettek szót mostanában, de ez csak annak a jele, hogy túl sok a hétköznapi stressz. Ne hagyja magát, inkább szakadjanak ki egy kicsit a mindennapokból.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma különleges napra ébredhet: végre az érzelmeit össze tudja hangolni az értelmével, a lehetőségeit a vágyaival. A párja ma olyan helyre hívja, ahová már nagyon régen nem. Úgy látszik, újra meg akarja környékezni önt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nem bírja az unalmat, a monoton, rutinszerű feladatoktól ezért a falnak tudna menni. Tegyen hát valami különlegeset! Esetleg az is elég lehet újdonságnak, ha igazán nyitottan fordul mások felé. Hagyja magát meglepni!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Igazán értékes és mély beszélgetést folytathat ma valakivel. Talán nem is számított rá, hogy így alakul ez a találkozás. Ha szingli, ez többet is jelenthet, mint elmélyülő barátságot. Ez lehet egy komoly lelki kapcsolat kezdete is.