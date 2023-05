Napi horoszkóp: gyűlnek a fekete felhők a Szűz feje fölött

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szerdai nap az öné. Ne hagyja hát, hogy bárki is eltántorítsa attól, amit tenni akar. Az akadályok legfeljebb kerülőutat jelenthetnek, de semmiképp sem azt, hogy más célt kellene kitűznie, mint, amit eltervezett. Minden út oda vezet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valamilyen munkahelyet érintő dologban kell döntést hoznia. Ha képtelen a tisztánlátásra, kérje ki egy idősebb kollégája véleményét. Tanácsot kérni nem szégyen, és így a döntés következményeinek terhét is megoszthatja.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha lehet, legyen kevésbé ítélkező a mai napon munkatársaival, családtagjaival kapcsolatban. Különben még úgy járhat, hogy a végén saját magát is el kell ítélni, mert kiderül, hogy éppúgy érintett, mint a többiek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A szingli Ráknak váratlan nehézségei adódhatnak egy új kapcsolatból, vagy kalandból. Úgy látszik, minden jónak meg kell fizetnie az árát. A baj azonban nem teljesen elkerülhetetlen. Ne veszítse el a fejét!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A párkapcsolatában és a baráti kapcsolataiban is csupa jóra számíthat. A munkahelyén ugyan gyülekezhetnek fekete felhők a viszonyokban, de azokat hamar eloszlatja napsugaras mosolyával. Ma mindenkire boldogságot sugároz lénye.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vigyázzon szerdán nagyon, mikor, kinek mit mond. Most valahogy ön ellen fordíthatják a szavait, még akkor is, ha teljesen ártatlanul mondta, és nem is szánta támadásnak a megjegyzést. Csak óvatosan!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mostanában egyre felszabadultabbnak érzi magát. Talán sikerül kicsit leadnia a terheiből. Ez utóbbit akár a súlyfeleslegre is értheti. Egy nagy séta, vagy egy izzasztó edzés pedig a stressz-szintjét is csökkenti!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valamiben most igazán a szerencse fiának mondhatja magát. Most már csak be kellene látnia, hogy megfogta az isten lábát. Ha így tesz, és helyzetét reálisan értékeli, megbecsüli, komoly haszna is lehet belőle. A munkát azonban nem kerülheti el!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szakmáját illető kérdésekben fogalmazzon kicsit óvatosabban. Kétségtelenül ért ahhoz, amit csinál, mégsem jó, ha másokkal lekezelően beszél. A tiszteletet éppen azzal vívhatja ki, ha szerény. Hagyja, hogy inkább mások dicsérjék!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Munkaügyekben van ma esélye változtatnia a sorsán. Ideje eldöntenie, vállal-e egy többletmunkával járó feladatot, ami persze jócskán megnöveli kötelezettségeit. Döntenie kell: szabad legyen-e, vagy inkább gazdag.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy kellő megfontolással hozott pénzügyi döntéssel most elérheti, hogy ezentúl hónap végeken se kelljen az üres pénztárcáját nézegetnie. A párkapcsolatán is van mit javítania, és ez a kettő most valahogy össze is függ egymással.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ne akarja veszekedéssel tetézni az otthoni bajokat. Koncentráljon inkább a pénzügyei megoldására. Ma különleges jó lehetőséggel szolgálnak a csillagok. De sok múlik a figyelmén: vajon észreveszi-e? Hosszú távon nagyon jól járhat.