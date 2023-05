Napi horoszkóp: fontos döntést kell meghoznia Bikának

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy a mai nap egy nem várt kellemetlenséget hoz eddig nyugodtnak hitt magánéletébe. Semmi nem bukkan fel, persze véletlenül. Talán valakit elhanyagolt, akivel többet kellene foglalkoznia. Még nem késő!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy épp csütörtökön állítják önt falhoz egy fontos döntéssel. Próbáljon meg mégis halasztást kérni. Hivatkozzon bármire, vagy akár ne is vegye fel a telefont! Holnapra talán már a kérdező is mást gondol, mint épp ma.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma könnyen rávehetik olyasmire is, amiben nem is lelné kedvét. Sajnos még mindig nem tudott úrrá lenni megfelelési kényszerén. Pedig előbb-utóbb a sarkára kell állnia. Különben csak úszik az árral.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ne akarjon mindent egyszerre megváltoztatni az életében. A túlságos sok változtatásnak az a hátránya, hogyha nem jól sül el, akkor a végén nehéz lesz feltárni, hogy mi is a baj oka. Lassítson, és figyeljen jobban magára!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön új lehetőségei, új perspektívái adódhatnak. De ön a réginek is éppúgy meg akar felelni, mint az újnak. Pedig lehetetlen egyszerre mindent. Gondolkozzon el rajta, mire van igazán szüksége!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne hagyja, hogy elrontsák a napját! Amit eltervezett, azt hajtsa is végre, különben túl sok hátraléka halmozódik fel. Akkor pedig aztán tényleg kapkodhat, ami nem biztos, hogy a minőség javára lesz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy különös emberrel hozza össze a sors a szingli Mérleget, és az eddig megszokottól oly különböző lény egyre fontosabbá válhat életében. Engedjen a szokatlan érzésnek, hagyja magát új utakra csábítani!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Tartson ma mértéket: az evésben-ivásban éppúgy, mint abban, hogy mi mindent fecseg ki... Most esetleg olyat is kimondhat, amit később megbán. A titkokat főleg bizonyos kolléganők előtt jobb elhallgatnia.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Őrizze meg a nyitottságát! Bármennyi kudarc is éri, jegyezze meg, hogy az ön legnagyobb érdeme, épp a nyíltsága és közvetlensége. Ez sokkal többször válik előnyére, mint hátrányára. A kudarc ne vegye kedvét!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kerülje el a konfliktusokat, ahelyett, hogy felnagyítja őket. Pénzügyek miatt lehet ma vérre menő vitája valakivel. Ám minél makacsabb, annál többet veszíthet. A nyílt konfliktusnál a kivárás ma jobb taktika.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Nem lehet panasza: a mai napon a csillagok állása is önt támogatja. Reméljük, hogy fontos dolgokat időzített mára, mert most igazán minden sikerül, amit csak tervezett. Ráadásul még pénzügyekben is jó hírt kaphat!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ideges hangulatban ébredhet, és talán ennek is a következménye, hogy ma mindenben hibát keres. Vegye tudomásul: a helyzet korántsem olyan rossz, mint azt képzeli. Ráadásul ma felbukkanhat valaki, aki nagyon is figyelemre méltó.