Ez a három csillagjegy a legidegesítőbb

A Bak

Fotó: Pexels

Uralkodó bolygója a Szaturnusz, így hajlamos mindent a legrosszabb oldalról látni. Pesszimista hangulatával mindenkit lelomboz maga körül. De ha ez még nem lenne elég: ő az a csillagjegy, akinek semmi sem elég jó. Nem fogsz tudni úgy felöltözni, hogy abban ő ne találjon hibát, a leves túl sós vagy éppen pont, hogy nem sós, ha van rajtad sapka, az a baja, ha nincs, akkor meg az. Ha főnök, igazságos ugyan, de olyan magasra teszi a mércét, amit senki sem tud megugrani, ami konfliktusokat szülhet. Ő az, aki nem érti meg, hogy miért jelent bárkinek problémát a túlóra, hiszen ő a hivatásának él, emellett abszolút tekintélyelvű is. Családcentrikus, de azt szereti, ha a párja a biztos háttérországot nyújtja neki és kiszolgálja.

A Szűz

Kedvenc elfoglaltsága a szőrszálhasogatás. Ha meghívod magadhoz vendégségbe, készülj, hogy a legapróbb porszemet is észreveszi a lakás legeldugottabb pontján és biztos lehetsz benne, hogy szóvá is fogja ezt tenni. De nem csak a tisztaságra figyel. Nagyon irritálják a tájékozatlan emberek. Beszélgetőpartnerei tárgyi tévedései mellett soha nem megy el szó nélkül, ezzel gyakran meg is bánt másokat. A Szűz mindig mindent jobban tud, akkor is, ha nem.

A Halak

Bár a Halak kedvességével és kifelé mutatott nyugalmával nagyon szerethető, ő a Bakkal és Szűzzel ellentétben pont a simulékonyságával viszi sírba a környezetét. Gyakran csak sodródik az árral, a gyakorlati kérdésekkel pedig álmodozó mivolta miatt nehezen birkózik meg. Mivel egészen ritkán ápol közelebbi viszonyt a rideg valósággal, időnként hatalmasat csalódik: olyankor szüksége van valakire, akinek a vállán kisírhatja magát. A valóságtól való elrugaszkodása miatt talán őket keríti leggyakrabban hatalmába valamilyen szenvedélybetegség, de közülük kerül ki a legtöbb művész is – írta a Life.hu.