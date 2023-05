Ennek a csillagjegynek olyasvalakit mutathatnak ma be, akit igazán vonzónak talál

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A vasárnap jól indul, de aztán egy kedvezőtlen esemény megzavarja az idillt – már ha hagyja, hogy valakinek a bosszantó arroganciája kihozza a sodrából. Lehet azt úgy is, hogy meghúzza a határait, és nem törődik vele...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy most hétvégén ünnepli a születésnapját? Ha igen, minden csodásan sikerül, sőt még egy olyan extra meglepetést is kaphat, amire igazán nem számított. Lehet, hogy nem is tárgy, hanem személy az illető…

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyszerű ez a vasárnap önnek, és igencsak jó híreket kap egy baráttól. Ez ráadásul önt is érinti. Ha szingli, egy olyan ismeretséget hoz a vasárnap, ami szuper dolgok beindítója lehet. Járjon nyitott szemmel, vegye észre az illetőt!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van mit kipihennie ez után a hét után, így jól teszi, ha vasárnap minél tovább marad az ágyban! Tényleg pihennie kell, ma eszébe se jusson dolgozni. Sőt, jó lenne, ha a főzést/házimunkát is átadná másnak.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Érdemes ma úgy tervezni a napot, hogy minél nagyobb társaságban töltse az időt. A rosszkedvet mintha elfújnák, ha a barátaival lehet. Ráadásként főzzön valami finomat, valamit, amit még nem próbált. A siker garantált!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma egy picit tegye félre a szurkálódó hajlamát, különben valakit tényleg megbánthat – még ha nem is szánt szándékkal teszi. Most mindenkire hat a Halak jegyében járó Hold, ami különös érzékenységet jelez.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A vasárnap hozhat néhány érdekes fejleményt a Mérleg jegy szülötteinek. Egy barát mesélhet olyan dolgokat, amik egészen megdöbbentik. Mielőtt ítélkezne, hallgassa meg a másik felet is, mert lehet, hogy egész más megvilágításba kerül a történet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Víz-elemű jegyben, a Halakban járó Hold nagyon felerősíti az intuícióját. Most olyan dolgokat is érzékel, amiket máskor nem szokott, szinte olvasni tud mások gondolataiban. De vigyázzon, mások hangulatát éppoly könnyen átveszi.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A vasárnap kissé nehézkesen indul, de végül jóra fordul minden. Lehet egy-két vitája a családdal, főleg annak egy bizonyos tagjával, de végül győz a belátási képesség, és békét köt az illetővel. Értelmetlen is lenne vitázni.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Egy nagy beszélgetésre lenne szüksége, hogy kimondja, ami az elmúlt időszakban nyomasztotta. Melyik barátja az, akiben a legeslegjobban bízik? Keresse fel, és mondja el neki őszintén az érzéseit.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A vasárnap igazán jól alakul, és végre lesznek új, közös élményeik a párjával, ami úgy hiányzott mostanában az életükből! A szingli Vízöntőnek a barátok mutathatnak be valakit, akit igazán vonzónak talál. Még bármi lehet ebből a kapcsolatból!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon kedvező ez a nap önnek, igazán elemében érzi magát a Halakban járó Hold és Szaturnusz hatására. Olyan felismeréseket is hozhat ez a nap, amik igazán időtállók lesznek, és egy olyan találkozás is lehetséges, ami hosszú távra szól majd.