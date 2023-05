Az Ikrek jobban jár, ha ezt a tanácsot ma megfogadja: álljon ki magáért!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön igyekezzen kiemelten odafigyelni az ön körül zajló folyamatokra, mivel olyan döntési helyzetbe kerülhet, amelyben minden perc számíthat. Igyekezzen gyorsan, határozottan cselekedni és kivételesen nem foglalkozni senkivel önmagán kívül.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vannak helyzetek, amikor nem tehet mást, mint úszik az árral, végzi a feladatait és nem gondolkodik azon, mihez lenne helyette inkább kedve. Ma pont ilyen napja lehet, úgyhogy ne lázadozzon, szorítsa össze a fogát és tolja le a kötelező köröket.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön a bolygók jelzése szerint az útjába állhat valaki, akinek talán nem igazán tetszik, hogy mostanában túlságosan jól alakulnak a dolgai... Akár igaza van, akár nem, nem kell hagynia, hogy keresztezzék a terveit. Álljon ki magáért!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma, ha lemarad valamiről, vagy nem úgy sikerül valami, ahogy tervezi, ne keseredjen el és főleg, ne adja fel. Ma talán valamiben nem lett sikeres, de holnap már egy új nap virrad. Fogadja el a tényt és ma töltse az estét valami kellemes dologgal.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy dolog a flört és egy másik a konkrét cselekvés, és önnél különösen éles a határvonal e kettő között általában. Ma azonban legyen nagyon óvatos, mivel nagy csábításnak lehet kitéve, ha pedig nem tud ellenállni, akkor az egyébként jól működő kapcsolata igen könnyen a múlté lehet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Olyan helyzetbe kerül, melyben elsőre úgy érzi, hogy ez egy megoldhatatlan szituáció. Valószínűleg ez egyáltalán nincs így, ez csak egy kis pánik. Nyugodjon le és gondolja végig még egyszer a dolgot. Beugrik, mit kell tennie és ehhez még várnia sem kell sokat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Bizony nem mindenkinek kellene adnia a szavára, véleményére, és csütörtökön ezzel kapcsolatban lehet tapasztalata. Ma kiderülhet az ön számára, hogy valakit talán rosszul ítélt meg és az illetőt érdemes lenne egy kicsit közelebbről is megismerni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön lehetőleg ne akarja megváltani a világot és ne ma legyen az a nap sem, amikor belevág valami újba, érdekesbe. Most a napi rutin, a kötelező körök ideje van, úgyhogy álljon be a sorba és tegye, amit tenni kell. A lázadás most határozatlan időre elmarad...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma egy információ, vagy hír megtévesztő lehet, ami talán véletlen, de azt sem lehet kizárni, hogy szándékos pletykálás az okozója. Mindezek ellen pedig csakis a nyilvánossággal és az igazsággal lehet harcolni. Ott és akkor tisztázza a helyzetet!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Felébred önben a kétely ma egy szóbeszéd hatására. Szorítkozzon csakis a tényekre és ne hallgasson a pletykákra, főleg olyan személyek esetében ne, akiket ön is megbízhatatlan hírforrásnak tart.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma egy helyzet, vagy egy hír megzavarhatja a párkapcsolatát, melyben megjelenhet a kétely és a bizalmatlanság, de annak is van esélye, hogy a féltékenység mérge is elkezd terjedni. Vigyázzon, mert ezek az érzések könnyen elfajulhatnak.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma megértőbbnek és türelmesebbnek kell lennie a környezetével szemben, mert mindenki egy kissé feszült. Igyekezzen hát kiszűrni minden zavaró tényezőt, próbáljon csakis a fontos dolgokra koncentrálni és ne kapaszkodjon bele apró félreértésekbe sem.