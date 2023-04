A Rák készüljön a jóra, a Bak jobb, ha ki sem mozdul otthonról

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma valamilyen meglepetésben lehet része. Lehet ez egy apróbb ajándék, vagy egy váratlan vendég. Akárhogy lesz is, biztosan örömét leli benne. Azt azonban ne feledje, hogy emiatt nem mondhat le megbeszélt találkozókat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Mostanában kisebb koccanások, viták nehezítik a családi életet. Néha nem is tudja pontosan megfogalmazni sem, hogy mi is az oka. Pedig az első lépés, hogy tisztázza az ellenérzései okát. Az már fél gyógyulást jelenthet.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma különösen energikus napja van, pedig nincs is nagyon sok teendője. De ez alkalom arra, hogy végre annak szentelje az idejét, amiben valóban örömét leli. Lehet, hogy már el is felejtette, mi is az a hobbi, ami igazán feltöltené? Ma találhat egyet!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon elfáradt a héten, és nehezen hangolódik rá arra, hogy engedjen a görcsös tenni akarásból. Pedig most tényleg minden adott a pihenéshez. Ráadásul kellemes meglepetéseket tartogat a közelgő május. Készüljön a jóra!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kissé kusza nap vár önre: a szabad idő, úgy tűnik, csak másoknak az, önnek mindig melós ez a hosszú hétvége – várják a ház körüli teendők, a kerti munka. Kivéve, ha elutazik néhány napra. Úgy látszik, ön csak így tudja maga mögött hagyni a gondokat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csendes napot remélhet: legalább lesz alkalma rendbe szedni a gondolatait, érzéseit. A ruhatárára és az otthonára is ráférne egy alapos átrendezés. A kettő együtt csodálatos hatású lehet: a végén, mintha kicserélték volna.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma minden úgy megy önnek, mint a karikacsapás, mintha visszatalált volna régi önmagához. Nagyon jót tesz, ha kissé tovább alszik, és nem siettet semmi dolgot. A szerencsének idő kell, hogy önre találjon.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Derűs napra számíthat. Igaz, nem úgy alakul minden, ahogy azt eredetileg eltervezte, de lehet, hogy ez még jobb is így. A magányos órákra is szüksége van ahhoz, hogy élvezhesse azok társaságát, akik néha már az idegeire mennek.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha úgy érzi, hogy kissé a fejére nőttek a problémák, akkor ideje rendeznie a dolgokat. Az első és legfontosabb persze a saját lelki nyugalma volna. A külső békéhez először önmagával kell szembenéznie.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Bár szívesen utazna, ma mégis jobban teszi, ha nem ered útnak. Vagy legalább nem ön vezet. Valahogy túl kiegyensúlyozatlan, nehezen tud koncentrálni bármire, folyton rágódik. A lazítás minden formája jó, de az evés nem.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Mostanában kiegyensúlyozottabb, valami változás elkezdődött, ami máris némi bizakodással tölti el a lelkét. Ha igazán vissza akarja nyerni elvesztett önbizalmát, akkor jó, ha elkezd sportolni is. Attól még inkább elemében érzi majd magát!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A család általában nagy boldogság, de néha bizony kötélidegzet kell ahhoz, hogy elviselje. Ha így van, segíthet a távolság, egy kis elszigetelt magány. Bízzon benne, meg fogják önt érteni.