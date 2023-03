Kos

III. 21.–IV. 20.

Ezen a héten könnyű lesz összetörni, megbántani téged. Természetesen a rokonaid, szeretteid, barátaid ezt észreveszik, és mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy kíméljék a lelkivilágodat, ez azonban nem elég. Jó, ha te is kiállsz magadért vagy okosan kikerülöd a konfliktushelyzeteket. Ha látod, hogy valaki szándékosan kötekszik veled, hagyd ott.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A kedvesedet sokkolni fogja a héten a viselkedésed, annak a logikátlansága, kiszámíthatatlansága és megmagyarázhatatlansága. Valami megfordult benned és úgy érzed, majd szétrobbansz az indulatoktól, az érzelmi hullámvölgyektől. Azonban ne aggódj túl sokat amiatt, hogy mit gondolnak rólad: hagyd, hogy szeressenek olyannak, amilyen vagy. Legalábbis még pár napig.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Dobj félre minden kétséget, és cselekedj határozottan, a terved szerint. Ha az a vágyad, hogy elnyerd a számodra legszebb ember kegyeit, akkor most miért gondolkodsz azon, hogy feladod? Főleg az elkövetkezendő napokan lenne ez nagy balgaság, amikor a csillagok állása és minden más is segíteni tudna a feltétlen győzelemben. Ha kitartó vagy, a tiéd lesz!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A héten a szeretett embernek óriási szüksége lesz az érzelmi támogatásodra, méghozzá korlátlan mennyiségben. Most az a legfontosabb, hogy ott legyél mellette, és legalább lelkileg kézen fogd azokban a pillanatokban, amikor különösen nehéz, szomorú és magányos lesz számára az élet. Sok nehézség vár még rátok, de ezt tekintsétek kihívásnak! Együtt boldogok lehetettek.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Nehéz a kedvesednek megbékélnie azzal, hogy rajta kívül van még néhány közeli ember az életedben, akikkel jól érzed magad, hiszen közös az érdeklődési körötök és a hobbitok. Sajnos az már nem túlzottan foglalkoztatja, hogy ő ugyanígy van ezzel, téged pedig szívesen kisajátítana. Próbáld meg tapintatosan, türelmesen emlékeztetni erre, talán ráébreszti, hogy rossz úton jár.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A szerelmed nem érzi kényelmesen magát veled, mert minden lehetséges módon megpróbálod hangsúlyozni az intelligenciádat: rengeteg idegen szót használsz, mindezt olyan kifinomult megfogalmazással, ami miatt kisebbrendűségi komplexus alakult ki benne. Legyél picit egyszerűbb és elérhetőbb, főleg, ha vele képzeled el az életedet. Erre semmi szükség otthon.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Boldog vagy, hogy végre összejöhettél azzal az emberrel, akire régóta vágytál. Felütötte viszont a fejét az a gond, hogy most meg túl gyorsan és túl erőszakosan szeretnéd őt minél közelebbről megismerni. Az jár a fejedben, hogy különféle szintuációkat teremtesz, amelyek megmutatják, hogy milyen természetű is. Jobb, ha nem teszed. Ez a személy sokrétűbb és érdekesebb, mint gondolnád.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Meglehetősen nehéz időket élsz, úgy érzed, nehéz a felszínen maradni, és megérteni, mi is történik pontosan körülötted. Az egyetlen szalmaszál, amibe belekapaszkodhatsz, az a kedvesed. A csillagok azonban azt üzenik neked: nem szabad becsapnod magad: egy szalmaszál ugyanis még mindig nem a legmegbízhatóbb támasz és védelem, bármennyire is szeretnéd.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A héten egy meglehetősen felelősségteljes döntést kell meghoznod, amely nemcsak téged, hanem a kedvesedet, így általában a kapcsolatodat is érinti. Ne csak az előnyöket és a hátrányokat mérlegeld gondosan, hanem hallgass a megérzéseidre is: mint máskor, most sem fogsz tévedni. A kísérletező kedvű kisördögöt pedig űzd el a fejedből, az a flört elég veszélyes lehet!

Bak

XII. 22.–I. 20.

Kisebb kudarcokkal találkozhatsz szerelmi fronton az elkövetkezendő napokban, de ha teheted, bánj ezekkel a helyzetekkel filozófiai higgadtsággal: a negatív élmény is élmény. A közeljövőben megérted, mennyit is adott neked a szeretett emberrel való kommunikáció. Ha nem ő, aligha váltál volna azzá, aki most vagy, és aligha szerezted volna meg azokat a jó tulajdonságokat, amelyekre most olyan büszke vagy.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Mielőtt valami fontosat mondanál vagy tennél, gondold át alaposabban. Talán még visszaállíthatsz mindent úgy, hogy a büszkeségedet sem rombolod le és a magánéleted belügyei is megmaradnak csak nektek, kettőtöknek. Ha teheted, ebbe az ügybe nem vonj be senkit, mert ezt kettőtöknek kell helyrehozni. Másoktól ne várj megértést, teljesen felesleges.

Halak

II. 20.–III. 20.

Egyre többször hasonlítgatod össze a jelenlegi kedvesedet az előzővel – sajnos, nem az előbbi javára. Ne feledd azonban: rengeteg jó tulajdonsága van a mostani szerelmednek is, ráadásul olyan jellegzetességek ezek, amelyeket az előző partneredben nem találtál meg, hiába kerested. Sok pozitív tulajdonság fejleszthető, ám időben jelezni kell, ha valami nem tetszik.