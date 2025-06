Voks 2025: Budapest számára is komoly a tét

A Voks 2025 szavazólapokat postán is visszaküldhetjük, valamint online is válaszolhatunk június 20-ig. Ukrajna uniós csatlakozásának veszélyei már most ismertek, erről is dönthetünk a szavazatunkkal. Súlyos problémákat előzhetünk meg a fővárosban is.