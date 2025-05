„Egyetlen vigaszunk az, hogy életben maradtunk” – leégett egy 4 gyermekes család háza Mogyoródon

Még vizsgálják, vajon a tűz miért tört ki, viszont mi nagyon megijedtünk. A lángok között, miközben menekültünk, nem csak a házunk pusztult el, hanem valami más is: a nyugodt, mindennapi élet, amit annyi éven át építettünk. Most, miután csak egy romhalmaz maradt, egyetlen vigaszunk az, hogy életben maradtunk. Nagyon nehéz számunkra segítséget kérni, de most olyan helyzetben vagyunk, amikor a legkisebb támogatás is rengeteget számít