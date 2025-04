Extrém időjárás: figyelmeztetést adott ki a meteogyógyász

A héten tovább romlik a fronthelyzet, ami miatt komolyabb panaszaid is jelentkezhetnek az időjárás miatt. A hétfői melegfront terhelő hatásai után kedden egy ciklon frontjai érnek ide, majd vonulnak át a térség felett.

A hét eleji extrém időjárás továbbra sem kímél Fotó: unsplash

Előbb a ciklon melegfrontja, majd a hidegfrontja fejti ki a hatását. Ezek a panaszok önmagukban is kellemetlenek lennének, hát még így, egymást követően

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Ez ugyanakkor nem egy kettősfront, hanem két egymást követő front, melyek átvonulása alatt ismétlődő csapadékra, megélénkülő szélre is számítani kell.

A szakember szerint ezek a tényezők akár önmagukban is megterhelők lennének. Nem is beszélve arról, hogy most meleg- és hidegfronti tünetekre egyaránt számítanod kell: fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák, görcsös panaszok, gyulladásos jellegű problémák és szívpanaszok is előfordulhatnak.

A szelesebb tájakon élők körében még tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jellemezheti a nap nagyobb részét. Dekoncentráltság, tompaság, fáradékonyság, bágyadtság is jelentkezhet.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán már sok napsütésre számíthatsz, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalra északon foltokban pára, köd képződhet. Reggelre 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, viszont délután már 23-28 fokot mérhetsz, mely a következő napokban sem csökken jelentősen.