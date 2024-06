Nemes célokért küzdöttek a Kisangyalok II. Családi Napján - Fotók!

Indíttatásunk akkor is az volt, hogy a többségi társadalom számára bemutassuk a mozgáskorlátozottak világát. Ennek jegyében idén ismét olyan színpadi produkcióknak is helyet adtunk, amelyek ezt a célt szolgálták. Nagyon fontosnak tartjuk az érzékenyítést, hogy láttassuk, a mozgássérültek is mennyire közvetlenek és vidámak tudnak lenni