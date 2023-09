Megállni tilos? Járdán parkolás? Karácsony Gergelyt nem érdekli a KRESZ

A Bors adta hírül, hogy a Főpolgármester miután autómentes hétvégét hirdetett, kényelmesen végig autózta az ezzel kapcsolatos rendezvényeket. Aztán hogy kényelmesen érhessen haza szokásához híven megszegte a közlekedési szabályokat. Nem érdekelte a Megállni tilos tábla, sőt félig egy járdára is felparkolt.

Miután mindez nyilvánosságra került Karácsony Gergely a Telex segítségét kérte, hogy kimagyarázhassa a dolgot. Közzé is tették, hogy

„A szolgálati autó sofőrje nem parkolt a járdán, hanem egy társasház kapubeállójában állt meg a kiszállás idejére szabályosan”.

Csakhogy mindez nem igaz, Karácsony kocsija a Megállni tilos táblát figyelmen kívül hagyva félig a járdán, félig az úttesten áll. Ráadásul egy különösen veszélyes helyszínen, egy buszmegálló és egy gyalogátkelőhely között, egy forgalmas kereszteződés közelében.

A Bors munkatársai egy csendesebb pillanatban is megfotózták a helyszínt, itt tisztán látszik mindez.

Ezért szigorúan tilos itt a megállás. Aki megszegi a szabályt a gyalogátkelőhely biztonságos belátását és a busz kiállását egyaránt veszélyezteti.

Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy Karácsony egy ház kapubeállójában állt meg szabályosan. A Bors fotósai rögzítették, hogy itt is külön tábla hívja fel a figyelmet: Megállni tilos!

Megkérdeztük az illetékes polgármestert

A II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely a napokban több posztot is szentelt annak, hogy Kern András szabálytalanul állt meg autójával. Őrsi nyilvánosan „tahóparkolónak” nevezte a művészt. A Bors megkérdezte a kerületi polgármestert, hogy ez a jelző most vonatkozik-e Karácsony Gergelyre is?

Őrsi Gergely cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.

Karácsony Gergely hosszú ideje, tudatosan szegi meg a közlekedési szabályokat. Mindenkinek azt üzeni, rá nem vonatkozik a KRESZ.

Gyakran autózik buszsávban:

Mozgássérült parkoló? Nem számít!

Tilos a megállás árufeltöltés miatt? Nem érdekli…