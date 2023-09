Kocsis Máté: Nem változnak a kamattámogatott hitelek és a bankadó sem

A kormány a kamattámogatott hiteleken nem változtat, és a bankadót sem emeli meg – jelentette ki a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a Fidesz és a KDNP kihelyezett esztergomi frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatót az esztergomi Kapcsolatok Házában 2023. szeptember 21-én – Fotó: MTI

Kocsis Máté jelezte: minden ettől eltérő állítás magánvélemény, és a frakció is egyetértett vele, mert 2024-ben a hitelezés növekedését kellene elérni. Ehhez pedig szükség van kamattámogatott hitelekre és a bankokra is. A frakcióvezető közölte: a miniszterelnök szerdán a frakciók tagjai előtt tartott előadásában arról beszélt, hogy a költségvetési hiányt a kormány csökkenő pályán fogja tartani, és a kereskedelmi és iparkamarával, valamint a bankszövetséggel kötött megállapodást is be fogja tartani. Kocsis Máté hangsúlyozta: az infláció csökkenő pályán van, a hitelminősítők szerint a magyar gazdaság alapjai stabilak, erősek, és a hitelezést fel kell gyorsítani. Mindezzel szembe menne az adóemelés, ezért nem látja reálisnak – tette hozzá.

Kocsis Máté azt is leszögezte, hogy Brüsszelben változást kell elérni. „Azokkal kell összefogni, akik elutasítják a kettős mércét, a korrupciót, és akik háború helyett békét akarnak” – tette hozzá. Kocsis közölte, a szuverenitás megvédése a másik fontos ügy. Ebbe beletartozik a gazdasági, kulturális és politikai szuverenitás megőrzése.

Szót ejtett arról, hogy a gazdasági, a kulturális és a politikai szuverenitásunkat támadják Brüsszelben. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője kiemelte, hogy az EU átverte a tagországokat az ukrán gabona ügyében. Felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelből azt is meg akarják mondani, hogy honnan vegyen hazánk kőolajat vagy más energiahordozót.

A kulturális szuverenitás kapcsán jelezte, hogy a migrációs vita húzódik meg a háttérben.

Egymillió migránst tartóztatott fel az ország a déli határon a kerítés révén. Nem fogjuk lebontani a kerítést, és semmilyen migrációs folyosót nem fogunk megnyitni

– húzta alá a frakcióvezető.

Továbbá elmondta, hogy a kulturális szuverenitásunkat is támadják.

„Ránk akarják kényszeríteni a genderideológiát. Brüsszelt nem érdekli több mint 3,3 millió ember véleménye” – fogalmazott, utalva az ezzel kapcsolatos nemzeti konzultációs kérdésre.

A Fidesz frakcióvezetője a politikai szuverenitás felszámolása kapcsán azt mondta, hogy Brüsszel több pénzt juttat a magyar baloldalnak, mint a Soros-birodalom. „Miközben Magyarországot csuklóztatják a véleménye miatt, addig a dollárbaloldal politikai közösségeit támogatja Brüsszel. A jövő évi EP-választások tétje, hogy meg tudjuk-e védeni a szuverenitásunkat. Mi változást akarunk Brüsszelben” – jegyezte meg.

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője közölte, hogy a KDNP-nek továbbra is fontos a magyar családok támogatása. „Felkértük a kormányt, hogy bővítse a csok rendszerét, hogy minél szélesebb kör igénybe tudja venni” – jelezte. Mint mondta, CSOK+ programot tárnak ősszel a parlament elé, majd szeretnék, ha 2024 elején be tudnák vezetni az új családtámogatási rendszert.

Újságírói kérdésre Kocsis Máté a gyermekvédelmi törvény módosításáról elmondta, hogy zajlik a törvény kidolgozása. A frakcióvezető kifejtette, hogy nemcsak a genderideológia elutasítása áll a törvény hátterében, hanem egyéb gyermekvédelmi intézkedések is.

A frakcióvezető a határvédelem témájában feltett kérdésre elmondta: arra kérték a kormányt, hogy dolgozzon ki javaslatcsomagot, de az önmagáért beszél, hogy Brüsszel nem fizeti ki a határvédelem költségeit, a brüsszeli elit ebben nem kíván részt venni.

Saját forrásból fogja erősíteni a határvédelmet a kormány. Azért kell változás Brüsszelben, hogy a kettős mércét felszámolják az EU-ban

– közölte.

Kocsis Máté kérdésre elmondta, bár zajlik még a nemzetbiztonsági vizsgálat, és a következő időszakban ki fog derülni, hogy a baloldal és a civil szervezetek mögött milyen brüsszeli és amerikai pénzek vannak, ki fog derülni az igazság, hogy melyik baloldali „összekötő ember”, melyik álcivil szervezet kapott közvetetten amerikai milliárdosoktól támogatást.

„Az őszi ülésszakban egy szuverenitásvédelmi törvénycsomag is benyújtásra kerül. Azok ellen irányul majd ez a törvény, akik külföldi pénzből kampányolnak vagy finanszíroznak médiát. Ennek a javaslatnak egyik része az alaptörvény módosítása lesz. Lesz egy olyan szabály, amely szerint a választásokon induló erők ne tudják kijátszani a törvényt. Aki külföldön dollárért árulja a hazáját, annak felelnie kell majd itthon” – ismertette a Fidesz frakcióvezetője.