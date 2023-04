Durva áprilisi tréfával készül az időjárás, még hó is eshet

A térségünk felé fagyos levegő tart, már vasárnap észak felől egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és szórványosan eső, zápor, néhol zivatar is várható. Erős marad az északi szél, amellyel a hidegebb levegő érkezik hazánkba. A maximumok viszont ma még 10 és 16 fok között várhatók - írja a Köpönyeg.

Fotó: Pixabay

Hétfőn nyugaton és keleten csökken a felhőzet, többórás napsütés valószínű. A középső tájakon ugyanakkor egész nap borongós maradhat az idő, itt zápor, akár még hózápor is előfordulhat. Délután már csak 5-11 fok lesz. Erős, néhol viharos lesz az északi szél.

A kedd és szerda reggel is kellemetlen fordulatot ígér: mindkét reggel országos fagyra készülhetünk, akár -7, -6 fok is lehet. A nap további részében változóan felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A maximumok is csak +9, +10 fok körül alakulnak.