Az egész világot váratlanul érte: 67 éves korában elhunyt a legsármosabb színész, George

George Maharis igazi leganda volt, és rengetegen szerették a sármos színészóriást. A legtöbben az 1960 és 1964 között futó Route 66 című sorozatból ismerték, ugyanakkor olyan mozifilmekben is szerepelt, mint A sátán felesége, a Covenant with Death, Quick Before It Melts, és még sorolhatnánk.

George Maharis, Star of ‘Route 66,’ Dies at 94 https://t.co/UIYg472pm7 — The Hollywood Reporter (@THR) May 28, 2023

A jóképű színész halálának hírét egy barátja, Marc Bahan közölte a Facebookon, később pedig kiderült, hogy a halál oka vírusos hepatitisz volt. George békésen hunyt el Beverly Hillsben található otthonában - írja az lbc.co.