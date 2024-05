Szulák Andreának már megvan a hétvégi programja - most te is ingyen bulizhatsz! - Videók

Könnyűzenei, kulturális és családi programokat felvonultató rendezvénycsokorral, a VárkertFeszttel ünnepeli az idén 10 éve megújult Várkert Bazár jubileumi évadát május 31-től június 2-ig. A „10 ÉV. ÉLMÉNY. VELETEK.” 3 napos benti és kerti partin több ingyenes koncerttel és kapcsolódó eseménnyel várják a látogatókat ezen a hétvégén.

A 10 éves Várkert Bazárba május 31-június 2-ig Várkertfeszttel várják a látogatókat Fotó: Fodor Erika

Rögtön a Várkertfeszt2024 nyitónapján ingyenesen vehetünk részt a Várkert Bazár egyedülálló, saját irodalmi táncprodukcióján, a Grecsó fivérek Többet magunkról című előadásán a Neoreneszánsz kertben. Az est különös átmenet az irodalmi pódiumest és a színházi, zenés, táncos produkció között.

Még ugyanezen az estén hallhatják a rajongók Nagy Feró és a Beatrice fellépését, méghozzá úgy, hogy a zenekar legújabb felállása a fesztiválon debütál a fővárosi közönség előtt. A második napon, június 1-én Szulák Andrea varázsolja el a közönséget a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával – mint kiderült, ő most először lép fel az ikonikus helyszínen, és nagyon örül, hogy végre "sikerül áttörnie a falakat".

Juhász Anna vezetésével lesz Aposztróf is az ünnepi műsorban, a Nagy szemeid csodatevő hite című irodalmi estnek Bősze Ádám zenetörténész, Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és Klem Viktor színművész is vendége lesz. Az YBL6 Művészeti Térben látható Vagyok, aki vagyok kiállítás finisszázsát ugyancsak a fesztivál keretében tartják, amely rendhagyó tárlatvezetésekkel zárul. Sikota Krisztinától, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettesétől megtudtuk, a háromnapos fesztiválon a Neoreneszánsz kertben rengeteg izgalmas és ingyenes program várja a kicsiket is, majd azt is elárulta, hogy ő biztosan elhozza az unokáit.

Csorba Lóci énekes, dalszerző a Szeder-Szabó Krisztina énekessel közös produkciójukról, a Legyél te is dalszerző! című gyerekeknek szóló, interaktív zenés előadásról mesélt nekünk.

Lócinak ehhez a régebb óta futó műsorához jócskán hozzátesz az apaság élménye, hiszen másfél éves kislánya szüntelenül motiválja.

A Legyél te is dalszerző koncertet ugyancsak ingyenesen hallgathatják kicsik és nagyok június 1-én a Neoreneszánsz kertben.

Csórba Lóci a Ma legyél te a dalszerző ingyenes koncerttel várja a családokat június 1-én délelőtt 11-kor Fotó: Fodor Erika

És ne felejtkezzünk el a Tárkány Művek világzenei koncertjéről, a csodálatos családi csapat, az Eredics-fivérek alkotta Söndörgő buliról, a Makám interaktív gyerekkoncertjéről, Pál István Szalonna és Bandája talpalávaló muzsikálásáról, sem, amelyekre mind térítésmentesen várják a vendégeket. A fesztivál zárónapján délután a Várkert Bazár történetei beszélgetésen az Omega együttes gitárosa, Molnár György „Elefánt” legendás ifiparkos történeteket idéz fel.

A teljes fesztiválkínálatból, köztük az ingyenesen látogatható programokból itt mazsolázhatsz.

Agócs Márton eddig ismeretlen dalokkal és más kuriózummal is készül Fotó: Fodor Erika

A Várkertfeszt2024 után 2 nappal, június 4-én Agócs Márton, az Aurevoir zenekar frontembere lép fel Fejér Mihállyal közösen. Marci elejtett néhány dolgot a fellépésről, például olyasmiket, hogy két szám között megtudhatjuk majd, mit szoktak reggelizni, melyik a kedvenc focicsapatuk, hány fekvőtámaszt nyomnak le fejenként, stb.

Eb-szurkolópont az Öntőház udvaron

Június 14-től július 14-ig a Nemzeti Sporttal együttműködve, a Várkert Bazárban szabadtéren, az Öntőház udvaron kivetítőn nézhetik a szurkolók az Eb-meccseket, valamint a futball témájához kapcsolódva szabadtéri kiállítás is nyílik az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében.