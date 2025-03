A gazdáinkat és az egészségünket is tönkre teheti a rossz minőségű ukrán gabona

A már több mint három éve tartó orosz–ukrán háború kitörése óta szinte folyamatosan témát szolgáltat az ukrán gabona sorsa. Az ukrán gabona már csak mennyiségénél fogva is, jóval olcsóbb, mint a környező EU-s tagországok hasonló termékei. Árelőnyüknek köszönhetően az ukránok letarolták a búza- és lisztpiacot.

Fotó: Pexels

Éppen ezért a magyar kormány 2023. áprilisában döntött az Ukrajnából érkező mezőgazdasági termények importjának megtiltásáról. A korlátozást először június 30-ig vezették be, és hazánk szorgalmazta az uniónál az ukrán áruk teljes körű vámmentességének, a szolidaritási folyosók működésének átgondolását. Ezt később meg is hosszabbította a kormány. Nem Magyarország volt az egyetlen, amely fellépett az ukrán dömping ellen. Bár az EU nem támogatta ezt, Lengyelország és Szlovákia is korlátozta a behozatalt a háborúban álló országból.

Az importstop ugyanakkor nem tudta gyorsan orvosolni a problémát. A raktárak sok helyen megteltek ukrán gabonával, így továbbra is mélyen maradtak a terményárak. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyétől Zaláig panaszkodtak a magyar gazdák emiatt. Több környező országban is hasonló volt a helyzet. Délnyugati szomszédunknál kedvezett 2023-ban az időjárás a tavaszi vetésű kultúráknak, ezért a horvátok elégedettek voltak a hozamokkal, a felvásárlási árakat viszont annyira leverte az ukrán behozatal, hogy a jó termés ellenére is sokan a csődtől tartottak.

A másik, szintén súlyos probléma, hogy Ukrajnában olyan növényvédő szereket is használnak, amelyeket az Európai Unió országaiban már évekkel ezelőtt betiltottak az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásuk miatt.

Az ukrán gabonák között előfordulhat olyan is, amely az egészségre káros anyagokat is tartalmaz.

Az olcsó ukrán gabona nemcsak belföldön erős versenytársa a magyar terményeknek, hanem külföldön is, mivel hazánk is exportál belőle. Sok ország azonban a felsorolt problémák ellenére inkább az olcsó gabonát választja a jobb minőségű, de drágább magyar gabonával szemben.

Véleménynyilvánító szavazás jön

A múlt csütörtöki EU-csúcs után Orbán Viktor kormányfő hangsúlyozta, komolyan újra „elő kell vennünk” Ukrajna európai uniós tagságának a kérdését, mert felelősen emellett most nem lehet dönteni. Azt is mondta, nem szeretné, ha a magyar emberek feje fölött születne erről döntés, ezért kezdeményezni fognak egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról.