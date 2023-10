Te is benne vagy: megérkezett a Sziget aftermovie

Nagy vízválasztó volt az idei év a Sziget történetében. A 2023-ra tervezett fejlesztések, a megújuló kényelmi szolgáltatások és az egyedi programfelhozatal és látványvilág miatti visszajelzések igazolták, hogy a Szabadság Szigete továbbra is kihagyhatatlan élmény. Ezt újra átélhetjük a most nyilvánosságra hozott aftermovie segítségével, és a hamarosan induló újabb jegyakcióban be is biztosíthatjuk magunkat a jövő évi Szigetre, ami jeles alkalom, ugyanis a 30. lesz a kezdetektől számolva.