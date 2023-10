„Ezt az űrt sosem lehet pótolni” - élőzés közben szenvedtek balesetet a fiatalok, egy 17 éves lány meghalt

Hátborzongató pillanatot vett fel egy gyorshajtó, amikor balesetet szenvedett utasával Manchesterben.

Fotó: Pixabay.com

Rohail Jillani hatalmas sebességgel száguldozott és a kormányt is alig fogta, amikor épp a Snapchatre videózott. Másodpercekkel később elájult a kocsiban. A kocsi letért az útról, majd egy vasúti hídnak csapódott a Mancunian Way-en. A baleset éjfél előtt fél órával történt, a kiérkező mentők pedig már nem tudták megmenteni a férfi utasának életét: a 17 éves Nadia Yusuf meghalt.

Az autóban ülő harmadik személy, a most 20 éves Shafi Sufi túlélte a balesetet, de súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A 25 éves Jillanit most nyolc év, nyolc hónap börtönre ítélték a manchesteri koronabíróságon, miután bűnösnek vallotta magát - írja a The Sun. Úgy tudni, hogy a sofőr a baleset előtti pillanatokban nevetőgázt lélegzett be, míg egyik kezével videózott, a másikkal vezetett.

Az ítélethirdetéskor a bíró elmondta, hogy a fiatal lány fényes karrier előtt állt, gyermekorvosnak készült.

Elvette őt tőlünk Jillani meggondolatlansága, amit meg lehetett volna előzni. Olyan űrt hagyott Nadia elvesztése a családunkban, amelyet soha nem lehet pótolni

- nyilatkozta a család.