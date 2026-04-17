Szívszorító! Michael Phelps mentális problémáiról vallott

Michael Phelps őszintén beszélt korábbi mentális, egészségi küzdelmeiről és kábítószer-használati problémáiról egy friss interjúban, amelyben arról is szó esett: súlyos helyzetbe került élete egy pontján.

Michael Phelps sokáig nem önmagát látta a tükörben, hanem egy úszót

Michael Phelps szerint kevesen múlt, hogy túladagolja magát

A 40 éves olimpiai bajnok elmondta, hogy volt időszak, amikor olyan gondolatai is voltak, hogy már nem akar élni. Ebben az időszakban orvosi segítséggel kapott gyógyszert is, és szerint ha több pirula lett volna nála, akkor túladagolta volna magát.

Az olimpikon hangsúlyozta, hogy ez az időszak fordulópontot jelentett számára, és segített neki abban, hogy új szemmel lássa önmagát és a saját életét. Michael Phelps önképe és az önmagához való viszonya pályafutása során sokat változott és sokáig elvesztette önmagát.

Elmondása szerint hosszú évekig úgy tekintett magára, mint egy sportolóra, nem pedig mint egy érzésekkel és belső küzdelmekkel rendelkező emberre.

Egész pályafutásom során a tükörbe néztem, és csak egy úszószemüveget és egy úszósapkát láttam, nem egy embert, akinek érzelmei vannak

Hozzátette, hogy akkoriban nem igazán tudott önmagára emberként tekinteni, ez azonban mára teljesen megváltozott. Most már egy őszülő szakállú, férfias megjelenésű embert lát, aki sokkal inkább képes beszélni az érzéseiről és elfogadni azokat.

A People interjúban arról is beszélt, hogy számára az egyik legnagyobb siker nem az érmekhez kötődik, hanem ahhoz, hogy másokra pozitív hatást tud gyakorolni. Kiemelte, hogy amikor rajongók visszajelzést adnak neki azért, mert nyíltan beszél a mentális egészségről, az számára mindennél többet jelent.

Ez számomra még az olimpiai aranynál is fontosabb

– mondta, hozzátéve, hogy nincs nagyobb eredmény annál, mint amikor valaki a története hatására bátrabban tud önmaga lenni és teljesebb életet élni.