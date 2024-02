Beszólsz Molnár Anikónak, szégyenfalra kerülsz

Molnár Anikó éppen egy évvel ezelőtt vágott bele az OnlyFans-tartalomgyártásba. Amióta elindította új vállalkozását, rengeteg dögös fotót osztott meg közösségi oldalain kis bepillantást engedve, milyen képekkel találkozhatnak azok, akik előfizetnek oldalára.

Molnár Anikó nem foglalkozik az irigyeivel Fotó: Vadnai Szabolcs

Molnár Anikó nem szívbajos

A hírességet korábban sem kímélték véleményükkel követői, de vannak beszólások, amik már Anikónál is kiverik a biztosítékot. De Molnár Anikó nem szívbajos! Aki beszól, szégyenfalra kerül. Így történt ezt most is az egyik követőjével, aki privát üzenetben mocskolta a szőke bombázót.

„Amikor a gyomor felfordul egy embertől! Ez vagy te! Undorító! Ócska! Pfujj” – olvasható azon a képen, amit Anikó a telefonjából fotózott ki.

A csinos médiaszemélyiséget egyáltalán nem hatják meg az ilyen és ehhez hasonló mondatok. Régen megtanult ezeken túllépni, nem foglalkozik senki véleményével, mert pontosan tudja, hogy ezek az emberek csak irigyek rá, unatkoznak, ez áll a kötekedés hátterében. Mindenesetre nem hagyta szó nélkül, és mondhatni szégyenfalra tette a hölgy adatait, némi gondolattal megspékelve.

„Egyem meg a »békegalambját« ennek a csupa lélek jóasszonynak rántva. Ha valaki ismeri, dobjon már be neki egy levél Daedalont, esküszöm kifizetem. Ja, és mutassa meg neki a »kikövet«, »tilt«, stb. funkciókat plíz!” – olvasható Anikó Facebook-oldalán.

Sokakban indulatok váltott ki a gusztustalan üzenet

A nem szokatlan jelenségen többen felháborodtak, véleményüknek, pontosabban felháborodásuknak pedig hangos adtak Anikó posztja alatt.

„Hihetetlen… én ezt soha nem értettem, hogy miért csinálják. Mi játszódik le bennük??? Hogy na most megadom a szájának?” – írja az egyik kommentelő.

„Csórikám, jó szar élete lehet, ha ennyi öröme van! Szegény gyagyás Tódinak” – olvasható egy másik követő véleménye.

„Eleve vesztes pozíció, hogy ha ő – inkább ez – ír rá az emberre. Míg a célszemély azt se tudja, hogy a világon van ez a nyomorult, addig ő energiát fektet bele abba, hogy kapcsolatba lépjen. Reflexből szánalmas lúzer” – fejtette ki gondolatait az esettel kapcsolatban valaki.