Tiéd a mérték – Bor, barátság, egyensúly

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.10.
A bor nem csak ital – kultúra, hangulat, élmény, közösség. A „Tiéd a mérték!” kampány arra emlékeztet, hogy a mértékletesség nem lemondás, hanem tudatosság. Hogy a jó bor élvezet, de csak akkor ad valódi értéket, ha felelősséggel fogyasztjuk.

A Magyar Bormarketing Ügynökség és partnerszervezetei, illetve számos borász, orvos, kultúraszervező közös üzenete egyszerű: a bor része a magyar hagyománynak, de nem a túlzásról, hanem az egyensúlyról szól.
Ahogy a kampány fogalmaz: „A mérték nem korlát, hanem iránytű – egészségben, kultúrában, közösségben.”

Arra kérünk minden a borkultúránkért felelősséget érző borbarátot, hogy csatlakozzon ehhez a gondolathoz, és mutassa meg, hogy a borkultúra nem a mennyiségről, hanem a minőségről szól.

Tiéd a mérték. Élj vele!

 

