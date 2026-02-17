Íme a TikTok új őszinte sztárja, aki nem hagyta lejáratni magát a balosok által

A sport, azon belül is az MMA rajongói előtt eddig sem volt ismeretlen – az egyébként influenszerként is egyre népszerűbb – Lukács Nikolasz, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Róka.

Hatalmas tömeg volt Orbán Viktor szombati évértékelőjén, a közönség sorai között ott ült az MMA-bajnok, Róka is

Most azonban szinte egy csapása az egész ország megismerte, miután szombaton feltűnt Orbán Viktor évértékelőjén a Várkert Bazárban. Itt egyből adódik is a kérdés, hogy emiatt miért foglalkozik most hirtelen az összes sajtóorgánum – különösen a balliberális oldal – a sportolóval, hiszen valóságos sztárdömping volt az eseményen? Nos, a válasz kicsit sem kedvező az elfogadás hirdetőinek.

Lejárató kampány indult a TikTok feltörekvő sztárja ellen, mert ott volt Orbán Viktor évértékelőjén

Azért zúdult ugyanis hatalmas figyelem – bár sokkal inkább lejáratás – Rókára, mert úgy ült a miniszterelnök mögött az évértékelőn, hogy meleg… Ezt is csak onnan lehet tudni, hogy nem sokkal az évértékelő után az MMA-bajnok tudomására jutott, hogy lejárató kampány fog indulni ellene szexuális orientációját illetően, ezért inkább a saját kezébe vette a dolgokat.

Miután pusztán a politikai értékválasztása miatt akarták lejáratni azzal, hogy homoszexuális, Róka végül maga állt ki coming outtal ország-világ elé a TikTok-csatornáján keresztül. A sportoló videójában elmondta, hogy eddig sem volt titok, hogy meleg, azonban mindig is magánügynek tartotta.

Úgyhogy itt az ideje kimondani valamit: meleg vagyok.

Hozzátette: eddig azért nem beszélt erről nyilvánosan, mert a szexualitását magánügynek tartja.

Nem hirdettem eddig, mert ez a magánügyem, és most sem tartozik senkire, mégis megosztom, mert egyesek mindenáron ezzel akarnak foglalkozni.

Róka szerint éppen ez az egyik oka annak, hogy a kormánypártokra szavaz.

Az egyik ok, amiért a Fideszre szavazok, épp az, hogy szerintem a szexualitás magánügy. A hálószoba magánügy.

Kiemelte, hogy nem jár Pride-ra, és nem akar karriert építeni a szexuális orientációjából.

Nem azért nem beszélek róla, mert szégyellem, hanem mert ez az én személyes ügyem.

A küzdősportoló múltjára is utalt: közel 14 évig versenyzett, számos kemény helyzeten ment keresztül. Most mégis azt tapasztalja, hogy egyesek inkább a magánéletét támadják. Szerinte az elfogadás nem azt jelenti, hogy valakinek hirdetnie kell a szexualitását.

Az elfogadás azt jelenti, hogy békén hagyjuk egymást, nem bántjuk a másikat, és nem csinálunk botrányt abból, ami személyes ügy.

A liberálisok kényszerítették coming outra az MMA-bajnokot

A videó elkészítését kényszernek nevezte. Úgy fogalmazott, az eddigi több ezer videóját azért készítette, mert akarta, ezt viszont azért, mert rákényszerítették azzal, hogy a szexuális életével kezdtek foglalkozni.