Pornósztárt küldött Lázár Jánoshoz Magyar Péter!
Január huszadikán a csepeli Lázárinfón "akciózott" Magyar Péter megbízásából az újabb pornósztár.
Lázár János elegánsan lekezelte a "támadást" persze nem sejtve,hogy egy újabb szexfilmest állított ki ellene a Tisza. Róka Réka után Hetei Lilkát.
A felnőttfilmes körökben jól ismert pornósztár Kiara Bloomd Magyar Péter egyik kedvenc aktivistája, - aki az országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásánál is esélyes volt - a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta - írja a Ripost.
Hetei Lilka a csepeli Tisza Sziget alapítója és lelkes vezetője már tavaly óta. Magyar Péter őt is kitüntette, többször nyilvánosan megdicsérte, "odaadó", "teljes mellszélességgel" végzett munkájáért akárcsak a másik pornósztárt Róka Rékát.
Hetei "Kiara" Lilka évek óta jól ismert szereplője a pornós világnak, szép pénzt keres a szexmunkával. Élő kamerázást is vállal.
A Tisza politikája szempontjából kifejezetten előnyös lehet amint nyuszifülekkel, "magyaros" motívumokkal díszített háttér előtt akciózik.
Hetei Lilka nagyon szereti a szexmunkát, mert " jól megfizetik". Ezzel ő maga is eldicsekedett egyik közösségi médiás bejegyzésében.
Két pornózás között Hetei "Kiara" Lilka minden idejét a Tisza Pártra és Magyar Péterre áldozza. Önként vállalta Lázár János, végül kudarcba fulladt provokálását is.
