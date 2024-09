Egri csillagok 200 táncossal, honvédkadétokkal az MVM Dome-ban

Kétszáz táncos, közel száz művész lép fel a Nemzeti Színház monumentális produkciójában, az Egri csillagok című előadásban, amelyet a budapesti MVM Dome-ban láthat a közönség szeptember 6-án és 7-én a Nemzeti Színház, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvédelmi Minisztérium közös rendezvényén.



„Az Egri csillagok remekmű, a legnépszerűbb magyar regény – nagyon is rólunk szól, pontosabban arról, amilyennek magunkat szeretnénk látni. Az összes vágyunk, ábrándunk benne van – és még győzünk is a végén! Hősökre, példaképekre ma is szükségük van a fiataloknak. A nagy tettek, nagy érzelmek ma is megmozgatják a fantáziájukat. Gárdonyi regénye igazi nagy történet: szerelemről, hűségről (és árulásokról), bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté válásról” – mondja Vidnyánszky Attila, aki 2018-ban a Nemzeti Színházban állította színre a művet.”

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes 200 táncossal működik közre az Egri csillagok MVM Dome-beli vàltozatában.

A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkcióját, a Honvédelmi Minisztériummal együttműködésben szeptember 6-án és 7-én mutatják be az MVM Dome-ban – 200 táncos és közel 100 színész, zenész részvételével. Az előadás 2 éve már látható volt az MVM Dome-ban.

„Más megszólalási módot, más rendezői és koreográfusi gesztusokat igényel, hogy egy arénában is érvényesüljön az előadás” – hívta fel a figyelmet Vidnyánszky Attila rendező.

Vidnyánszky Attila és Zsuráfszky Zoltán (Fotó: Fodor Erika)

Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, aki koreográfusa és társrendezője a darabnak, kitért arra, hogy bár együttesük az ország legnagyobb létszámú hivatásos táncegyüttese, mivel a színházi változathoz képest jóval nagyobb térben jön létre az előadás, további táncosokat is be kellett vonniuk, így a Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc tagozata, a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes, a Fóti Néptáncművészeti Szakgimnázium, a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, a Forrás Néptáncegyüttes, a Bem Táncegyüttes és a Válaszút Táncegyüttes táncosaival egészül ki az MVM Dome-beli produkció.

A Dobó Istvánt alakító Trill Zsolt (Fotó: Fodor Erika)

Főpróba a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátottjainak

Szeptember 5-én az előadás főpróbáját a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gyermek- és felnőtt, időskorú ellátottjai közül 1500 fő tekintheti meg. A Nemzeti Színház már a korábbi években is támogatta az SZGYF munkáját: az adventi időszakban tárgyi ajándékokat gyűjtött a fogyatékkal élő ellátottak számára, a kisiskolás korú gyerekek megnézhették a János vitéz, a gimnazista korúak pedig a Rómeó és Júlia című előadásokat. A Nemzeti Színház a gyermekek tehetséggondozásában is aktívan részt vesz, többek között a Tehetség határok nélkül-gálaestek megszervezésével, a Színházi Ifjúsági Alkotóműhely pedig első előadását a színház Gobbi Hilda Színpadán mutathatta be.

Az MVM Domban elevenedik meg Gárdonyi Gèza örök érvényű műve, az Egri csillagok - aNemzeti Színház előadásában szeptember 6- án és 7- én. Dobó István Trill Zsolt.

Várvédők esküje a kadétokkal

Az „Ez a vár most az ország” – Dobó kapitány szavai ismerősen csengenek a fülünkben. Szeptember 6-án a nézőtéren helyet foglaló több mint hatezer, a Honvéd Kadét Programban részt vevő középiskolás diák a Dobó István várkapitányt alakító Trill Zsolt Kossuth-díjas színművésszel közösen szavalja el a várvédők esküjét.

Az előadásban szereplő táncos fiatalok (Fotó: Fodor Erika)

Diákok és pedagógusok a határon túlról is

A szeptember 7-én látható előadásokra 6000 diák és pedagógus érkezik olyan településekről, mint például Békéscsaba, Balassagyarmat, Eger, Hódmezővásárhely, Keszthely, Miskolc, Orosháza, Sopron, Várpalota és Veszprém. A nagyszabású produkcióra külhoni magyar nézőket is várunk többek között Temesvárról, Fülekről és Somorjáról.

A Honvéd Kadét Programban részt vevők is ott lesznek az MVM Dome-ban! (Fotó: Fodor Erika)

Lézerlövészet és VR-szimulátorok

Az Egri csillagok szeptember 6-i és 7-i előadásaihoz kapcsolódva a Magyar Honvédség is bemutatkozik az MVM Dome épülete előtt. Az érdeklődők haditechnikai eszközöket láthatnak, továbbá toborzást elősegítő interaktív programokkal és élményközpontú bemutatókkal, mint lézerlövészet és VR-szimulátorok is készül a minisztérium – tájékoztatott dr. Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Trill Zsolt Kossuth-díjas színművész mint Dobó kapitány (Fotó: Fodor Erika)

Megújult szereposztás

Az előadást a megújult szereposztással először az MVM Dome közönsége láthatja. Dobó István szerepében Trill Zsolt látható, Cecey Évát Battai Lili Lujza alakítja. A főbb szerepekben látható továbbá Schnell Ádám (Jumurdzsák), Bodrogi Gyula (török szultán), Berettyán Nándor (Bornemissza Gergely), Szalma Tamás (Török Bálint), Söptei Andrea (Izabella királyné).