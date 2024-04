Talajt fogtak a Hunyadi téren – Mi kényszerítette földre a profot és hallgatóit? - videók

Nem mindennapi látványban volt részünk a VI. kerületi Hunyadi téren a minap: térd és tenyérvédőkkel felszerelve négykézláb mászott a professzor és képzős hallgatói a fűben és a kövezeten! Mi van?! -kérdezték a járókelők. Promenadológia performansz – hangzott a pofonegyszerű válasz.

Képzős prof és hallgatói a Hunyadi téren szabadtéri órán Fotó: Fodor Erika

És hogy miért mászkál négykézláb a téren a Magyar Képzőművészeti Egyetem vendégoktatója a hallgatóival? Mert a promenadológia nevű tudományág, egyetemi tantárgy, a séta költészete a környezetészlelés művészete az urbanisztikában. Célja: a környezetünkkel való minél közelebbi kontaktus megteremtése, a biodiverzitás megfigyelése, az észlelésének tudatosítása, fokozása.

Georg Winter, a Képző sétatudományt oktató vendégprofesszora a hallgatóival együtt szervezte a performanszt, hogy felhívják a figyelmet, az érzékenységet a körülöttünk lévő élővilággal való közvetlen kapcsolat fontosságára – a hétköznapi életben csakúgy, mint a művészetben.

És hogy mire volt még jó ez a meghökkentő látványosság? Arra, hogy hírül adják: a Magyar Képzőművészeti Egyetem kéthetes programsorozattal ünnepli Magyarország uniós csatlakozása 20. évfordulóját.

Prof. dr. Erős István rektor kiemelte, az Unióhoz való csatlakozás az Erasmus programon keresztül az MKE hallgatói és oktatói számára a képzőművészet nemzetközi vérkeringésébe való bekapcsolódásának lehetőségét jelentette. Ezért a Let Your Star Shine kiállításon látható művek kiválasztásakor - a művészi érték mellett - fontos szempont volt, hogy az alkotás létrehozásának ideje, tematikája kapcsolódjon a Erasmus tanulmányút során szerzett tapasztalatokhoz, élményekhez.

“A Magyar Képzőművészeti Egyetem az Erasmus és más nagy múltú együttműködések - mint például a Stipendium Hungaricum -, révén Európában majdnem az összes művészeti egyetemmel szakmai kapcsolatban áll. Ugyanakkor mi különösen nagy hangsúlyt fektetünk az Európán kívüli szakmai kapcsolatok kialakítására, ápolására is: ez idáig már több, mint 15 intézménnyel kötöttünk szakmai együttműködést, többek között dél-afrikai, ghánai, indiai, koreai, mongol, nigériai és az indonéz nemzeti művészeti egyetemmel. Így a nyugati és keleti kultúrákból is fogadhatunk hallgatókat a Képzőn, illetve küldhetünk mi is magyar diákokat hozzájuk, hogy inspirálódjanak, feltöltődjenek, tanuljanak, alkossanak.”

Promenadológiára felkészülni! Fotó: Fodor Erika

Nemzetközi kiállítás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem különleges kiállítással, konferenciával és Nemzetközi Héttel ünnepli Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 20. évfordulóját. A programsorozat egyik kiemelt eseménye a Let Your Star Shine című nemzetközi kiállítás, amelynek keretében az elmúlt évtizedekben Erasmus mobilitásban részt vett hallgatók és nemzetközileg is elismert képzőművészek műveiből látható válogatás az egyetem 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.) Barcsay Termében április 16. és május 3. között.