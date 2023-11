Itt a Natalis torta – Boldog születésnapot, Budapest!

A több mint 150 éves Auguszt cukrászdinasztia belvárosi Auguszt Cukrászdája nyerte a Budapest 150. születésnapjára kiírt tortaversenyt. A Natalis november 17-től kóstolható, de nekünk külön elkészítette Müller Csilla, a 27 éves győztes cukrász.

Müller Csilla az áfonyazselét viszi fel az első lapra – Fotó: Markovics Gábor

Az Auguszt belvárosi cukrászműhelyében Müller Csilla a szemünk láttára készítette el a Natalis (jelentése: születés) névre keresztelt születésnapi tortát. Csillától megtudtuk, hogy bő másfél-két hónap kemény munka, cizellált aránykeverés, szüntelen kóstolás és finomítás után született meg a Natalis, amelyet az anoním tortaversenyen a legjobbnak ítéltek.

Müller Csilla és a Natalis – Fotó: Markovics Gábor

A három fő alapanyagból: csokiból, kávéból és mogyoróból álló, áfonyával megbolondított torta a klasszikus magyar cukrászművészet remeke, amely összetevőiben is tükrözi Budapest születésének korát.

De süss!

Miközben a nyertes torta alkotója az áfonyazselét kente a lapokra, és töltötte be a mogyorókrémet, nem állhattuk meg, hogy megkérdezzük: hogy lehet kibírni kóstolgatás nélkül. Csilla megnyugtatott, hogy nekik is nehezen, és ha kész a torta, ő is kitörli a krémes tálat, nehogy egy csepp is kárba vesszen.

Auguszt-Arató Flóra, Perge-Oláh Norbert és Müller Csilla a nekünk készített Budapest150 tortával – Fotó: Markovics Gábor

Auguszt-Arató Flóra és Perge-Oláh Norbert, a belvárosi Auguszt Cukrászda vezető cukrász házaspárja ugyancsak megkóstolta az elkészült tortát, majd minket is megkínáltak, hogy lássuk: a Natalis nemcsak gyönyörű, de mennyei finom is!

November 17-től mindenki tesztelheti a Budapest 150 tortát, amelyről az alkotók azt remélik, hogy elnyeri az itt élők ízlését, tetszését.