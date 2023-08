A mesékben minden benne van: élet és halál – Bonnie, egy csodálatos madár története

Személyes történetet feldolgozó mesekönyvet kínál a gyerekeknek a Fiatal Családosok Klubja a szünidő hátralévő részére. A Király Nóra–Kassai Etelka szerzőpáros által jegyzett Bonnie csodálatos élete című mesekönyv az olvasás élménye mellett segíteni is kíván szomorú történeteink gyógyító hatású megélésében, és a vakáció tartalmas eltöltésében.



A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) a 2. mesekönyvével jelentkezett. A Bonnie egy több állomásból álló gyermekvédelmi kampány keretei között készült el, a gyermekvédelem a médiahasználatban állomásaként. Ebben a gyermekek képernyőidejének, online jelenlétének csökkentése áll a fókuszban, e cél eléréséhez egyik jelentős lehetséges eszköz: az olvasás megszerettetésével. A mesekönyvet egy csodálatos madár, Bonnie létezése és korai elmúlása ihlette.

„Egy állat jelenléte az életünkben jóval több annál, amit hétköznapi mondatokkal ki lehetne fejezni. Csodálatos lények, akikkel ajándék a kapcsolódás. Elvesztésük pedig szívfájdító tapasztalat, amely után a világ nem lesz, nem lehet ugyanolyan, amilyen előtte volt. De a mesék segítenek megérteni, feldolgozni a történéseket, befogadhatóvá simogatják azt is, ami feldolgozhatatlan, segítenek élővé tenni a tapasztalatokat és segítik a továbblépést is úgy, hogy irányt mutatnak” – mondta el Király Nóra, a könyv társszerzője a könyvbemutatón.

Személyes sztori

A Ficsak alapítója, 5 gyermek édesanyja hozzátette: Bonnie története a mi személyes történetünk.

„A nagyfiam, Andris kapott egy papagájt, de a kedves kis madár az egész család szívéhez hozzánőtt. Amikor hirtelen elhagyott minket, mindnyájan letargikus állapotba kerültünk. Szerettem volna emléket állítani Bonnie-nak, ezzel enyhíteni a mi szomorúságunkat, és egyben segíteni másoknak is a mese erejével feldolgozni a hasonló családi veszteségtörténeteiket.”

A példa ereje

A Bonnie könyvbemutatóján Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója, négygyermekes családanya beszélgetett a Király Nóra–Kassai Etelka szerzőpárossal és Vitályos Eszterrel, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettesével a mese gyógyító erejéről, a könyvek kreatív hatásáról a gyermekek számára. Máthé Zsuzsa Csukás Istvánt hívta segítségül a személyes hangvételű beszélgetés vezetéséhez, tőle vett idézetekkel hívta fel a figyelmet arra, hogy a mesékben minden benne van: élet és halál, és hogy minden elolvasott könyv „hozzánk tesz” valamit. Az édesanyák őszintén meséltek a telefon- és internethasználat egészséges mértéke megtalálásának a nehézségeiről a saját életükben is. Mindnyájan egyetértettek, hogy a példa ereje lehet a legnagyobb hatással gyermekeikre, és az aktív szülői jelenlét a jó alternatívák kínálatában, amik között egy izgalmas olvasmányélmény kulcsszerepet tölthet be.

A lady mennyit olvas

Vitályos Eszter miniszterhelyettes maga is kétgyermekes családanyaként osztotta meg saját tapasztalatait.

„Könyvbemutatón még nem voltam Nórával, de nagyon sokat dolgoztunk közös családügyi projekteken, régóta ismerjük egymást. Most is egy ügy mentén találkozunk: Célunk az olvasás megszerettetésével is az, hogy minden lehetséges eszközzel igyekezzünk megóvni gyermekeinket minden káros (média)tartalomtól.” Vitályos Eszter azt is elárulta, hogy a 20 és a 14 éves gyermekei közül a „kicsi” sokat olvasott, szerette is, de később sajnos „kinőtte” ezt. Ma már több a telefonos idő, mint a könyves.

„A könyvek világában töltött idő azonban nem vész el, a jó is hatással van az emberre. A lányom például a napokban lépett ki a Tik-Tokról, mondván: nincs neki erre ennyi ideje. A fiam később ismerte meg az olvasás örömét, de most már fiatal felnőttként rengeteg könyvet forgat. Nálunk szerencsés volt, hogy mind a két gyerekem versenyszerűen sportol, ezért aztán a szabadidejük nagy része értékes, az egész embert építő tevékenységgel van kitöltve.

A kulturális és innovációs miniszterhelyettes megosztotta egy személyes sikerélményét is az olvasás népszerűsítéséről, amelyet magánemberként ért el.

„A családi nyaralásra mindig viszek magammal 6-8 könyvet, mert olyankor van idő naponta befalni egyet. A szálláshelyünkön egy kedves szerb család lakott a szomszédunkban egy ikerpárral. A nagyobbik fiú minden nap látta, hogy egy másik borítójú könyvet olvasok a teraszon, és ez láthatóan hatással volt rá: más és más borító reggelente. A nyaralás végén az apuka odajött hozzám, és megköszönte, hogy »jó példát mutattam«, mert a fiát megfogta a látvány, hogy »a Lady mennyit olvas«, és végül a testvérével együtt nekikezdtek a szünidei kötelező olvasmányoknak.”

Élhető világ az online téren túl

„Vesszőparipám az olvasás, és hiszek a mesék gyógyító, vigasztaló erejében. Szépen összeért ez a két szál, hiszen minden egybecseng: a mesék azok, amelyek hűségesen őrzik az emlékeket. A mesék gyógyítanak, vigaszt nyújtanak, de tanítanak is mindahányunkat. Régen is fabulákkal, apró kis tanmesékkel adták át az emberek a legfontosabb tanításokat. A mesékkel adtak tovább morális értékeket, életszabályokat, bölcsességeket. A mesék őrizték a mércét. A mese az origó, ahova vissza lehet térni, ha eltévedünk, ha valami nagyon fáj, ha nem látunk kiutat. Ezért született ez a gyönyörű mesekönyv. Emlék, de tanítás és kapaszkodó is mindenkinek, aki képes a mesék üzenetét befogadni. Ez a könyv talán képes felhívni a figyelmet arra, hogy csodaszép, gazdag és izgalmas, nagyon is élhető a világ az online világon túl is, és az igazi csodák a valódi világban teremnek. Ott, ahol az emberek, állatok igazi életet élnek, gondolkodnak, éreznek és szeretnek – a mesék pedig ebből a valóságból születnek.” Király Nóra