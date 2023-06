Így vonultak a hagyományőrző szakácsok és zsiványok - mutatjuk videón!

A hét talán leglátványosabb eseménye volt, hogy az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete idén is megszervezte a Magyarország étele program zárásaként a Szakács- és cukrászfelvonulást Budapest belvárosában szerdán. A szakácsegyenruhás séfek között zsivány-viseletet öltött hagyományőrző férfiak is voltak, akik karikás ostorral tartottak bemutatót.

Eredményeikre méltán büszke magyar konyhaművészek Fotó: Bors

Hagyományosan felvonulásunkat évek óta megtartjuk a belvárosban, a Fővám tértől a Kossuth térig, szakácsegyenruhában demonstrálva. A jó időt is ünnepeljük, és a tavasszal megrendezett Magyarország étele című verseny, valamint az idén a Magyarország tányérdesszertje verseny nyerteseinek a receptúráit is átadjuk a Kossuth téren a Magyar Értéktár részére a házelnöknek

- tudtuk meg Várhelyi Miklóstól, az Étrend Egyesület alapító tagjától, aki jelenleg a Szamos Mátyás Szakközépiskolában tanít. „Ma, amikor nagyon szívesen vesszük, hogy a séfjeink, szakácsaink világjárók és mindent tudnak szinte, amit a külföldi konyhák: a franciától az amerikain át az ázsiaiig, mi a hazai receptúrákra is nagyon büszkék vagyunk!”- tette hozzá Várhelyi Miklós.

Igazi zsiványok csatlakoztak a mesterséfekhez Fotó: Bors

A szakácssapkás, egyenruhás séfek között feltűnt egy autentikus viseletbe öltözött betyárcsoport is. Megkérdeztük, mit keresnek a betyárok a szakácsok között?

Mi zsiványok vagyunk, nem betyárok, és a szakácsfelvonulás hagyományőrző részéhez tartozunk

- válaszolta Tyukász Tamás. A zsiványt kifaggattuk, mi a különbség a zsivány és a betyár között, és mivel foglalkozik egy igazi zsivány.

A felvonulás felkeltetette a hazai és a külföldi járókelők érdeklődését is. Fotó: Bors

„A zsivány és a betyár között annyi a különbség, hogy betyárok a Rábáig voltak, és a Rábától fölfelé, Bécsig pedig a zsiványok. Sopron dombjai között van is egy úgynevezett Zsivány barlang. Mi a Hanság nemzeti kultúráját képviseljük és a Hanság nemzeti állatát főzzük: a rackajuhot, a bivalyt és a szürkemarhát”- világosított fel minket a Vitnyédi Zsiványok vezetője. A főzsivány egyébként civilben kamionsofőr.

Elsőrangú magyar cukrászok és szakácsok Fotó: Bors

„A zsiványok hasonlók a betyárokhoz, csak a néphiedelem szerint rosszabbak. Mink a jobb részt képviseljük már, karikás ostorral bemutatózunk, lőporos fegyvereinkkel durrogtatunk, főzzük a hagyományos ételeket. Ha kell, nyárson sütünk, ha kell, bográcsban főzünk, csikós bemutatókat csinálunk. Próbáljuk a fiatalságot is belevonni ebbe, már zsivány lányok is vannak köztünk" - részletezte a zsivány létet Tyukász Tamás aki, ha már ilyen érdeklődők voltunk, egy ostoros asszonyverés-bemutatót is tartott a közreműködésünkkel a Fővám téren.

