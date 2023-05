Miénk itt a Grund – és szombatonként az összes tavaszi-nyári finomság!

A Ferencvárosi Grundon szombaton délelőttönként termelői piac várja a belváros közepén élőket. Öröm látni, ahogy sétálva érkeznek a környéken és a távolabbi kerületekben élők, hogy a friss primőr zöldségekhez, gyümölcsökhöz, házi tejtermékekhez hozzájussanak.

Papp Szabolcs is szereti ezt a helyet! Fotó: Fdodor Erika

Ki babakocsival, ki gurulós bevásárlótáskával jön, válogat kedve szerint a lekvárok, mézek, felvágottak ízes választékából, miközben magukkal a termelőkkel és a vásárlótársakkal, ismerősökkel beszélget.

Ezek a szörpök, ezek a lekvárok… Fotó: Fodor Erika

Ottjártunkkor Papp Szabolcs, a Supernem énekese is itt vásárolt, a szemünk láttára választott magyar citromot, és válogatott össze egy szatyornyi különféle, finomabbnál finomabb házi készítésű sajtot. A színes paradicsomok és zöldségek közül is nehéz volt mit kihagyni.

Tavaszi termelői zöldségözön! Fotó: Fodor Erika

„Imádom az ilyen piacokat, nem is tudtam, hogy itt is van. Jó hely ez a Grund, most aztán még többet jövök majd ide” – modta Papp Szabi, amikor megszólítottuk.

Ezt a házi camembert mi is teszteltük – Olyan, amilyennek lennie kell! Fotó: Fodor Erika

Mi ezúttal a százféle olívabogyóval csábultunk el, és a salátához való csírafajtáknak sem tudtunk ellenállni. Arról nem beszélve, hogy a (felnőtt) gyerekeim állítják: ilyen finom szamócalekvárt még sosem vittem haza!