Borzasztó gázolás Makláron: métereket repült a gyerek

Több métert zuhant az a fiatal fiú, akit egy autós gázolt el Maklár belterületén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának egyik pénzügyőre azonnal a segítségére sietett.

Forgács Péter pénzügyőr őrnagy éppen egy vezetői értekezletről tartott hazafelé, amikor az előtte haladó gépkocsi elütött egy rolleres fiút június 12-én délután. A fiatal kigurult az autós elé, a gázolás következtében a jármű felkapta a levegőbe, majd az úttestre zuhant.

Munkatársunk azonnal az eszméletlen, vérző fiú segítségére sietett és megkezdte az életfunkciók ellenőrzését. Az eszméletlen fiatal fejéből és szájából vér szivárgott, végtagjai rendellenes tartásban voltak, de a keringése és a légzése érzékelhető volt. Kicsivel később eszméletéhez tért, fájdalmai voltak, ezért a pénzügyőr mellette maradt, igyekezett megnyugtatni, majd kérte, hogy lehetőleg ne mozogjon.

A balesetben részt vevő autó utasa azonnal értesítette a mentőszolgálat munkatársait, akik a helyszínre érkezést követően megkezdték a sérült ellátását, majd stabil állapotban mentőhelikopterrel a miskolci kórházba vitték.

A mentőszolgálat tájékoztatása alapján kollégánk segítsége hozzájárult az egészségügyi szakemberek hatékony munkavégzéséhez. A fiú azóta már otthonában lábadozik.

A NAV Bevetési Igazgatóságának több munkatársa is rendelkezik sérült beteg ellátását támogató, modern képzéssel. A speciális segítségnyújtást a járőrök önként tanulják, hogy rendkívüli helyzetekben is eljárhassanak, segíthessenek, mivel nemcsak közúton vagy köztereken, hanem különböző munkaterületeken és gyakran életveszélyes szituációkban is helyt kell állniuk – írja a NAV.