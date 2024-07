Sikolyok és szellemek: magyar felfedezők jártak a halál szigetén - Galéria

Az olaszországi Velencétől mindössze pár kilométerre található Poveglia apró szigete, amin egykor virágzott a kereskedelem, de mára csak földöntúli sikolyok lengik körül. Régészek szerint a lakatlan sziget talaja 50 százalékban emberi csontokból áll.

Norbert úton a Poveglia sziget felé, melynek közepén a San Vitale-templom áll. Fotó: beküldött/Lendér Norbert urbexes

„A sziget tele van veszéllyel”

Az olasz szigetet messziről elkerülik még a helyiek is, azonban Lendér Norbert urbexes, felfedező felkereste a hátborzongató helyet.

Nagyon nehéz volt az átjutás és veszélyes is

- kezdte lapunknak Lendér Norbert.

„A sziget tele van veszéllyel, rengeteg akadállyal, omladozó épületekkel, volt, hogy a szélben estek le mellém a darabok és volt, hogy ráléptem a padlóra és elkezdett beömleni a víz. Dzsungel az egész sziget. Mindezt félretéve még a parti őrség is járőrözik a sziget körül, nehogy átmenjen valaki; viszont éjszaka ők sem maradnak még a közelben sem...”

Magyarok miatt lett lakatlan a sziget

A VI. és a IX. század között népes, virágzó szigetet folyamatos támadások érték; végül 1379-ben a magyar flotta hatalmas pusztítást végzett a szigeten, ami ezután több, mint 100 évig lakatlan volt; senki nem akart beköltözni a temetetlen holtak földjére.

A Pestis Szigete

A holtak szigetének is nevezett helyet karanténná nevezték ki az Európán végigsöprő pestisjárvány idején; ami annyit tesz, hogy a szigetre szállították a fertőzötteket, hogy mihamarabb éhen és szomjan haljanak. Közel kétezer pestisest száműztek ide, a szomszédos szigeteken élők még most is hallják a holtak sikolyait. A temetetlen halottakra csak egy kőtábla emlékeztet: „Ne zavard a holtakat, akik fertőzésben hunytak el. 1793.” olvasható a felirat.

Elmegyógyintézet a szigeten

1922-ben elmegyógyintézetet nyitottak a szigeten. Szóbeszéd szerint a megbízott főorvos brutális eszközökkel kísérletezett a betegein, például fűrésszel nyitotta fel a koponyájukat. Idő közben ő is megbolondult, hallotta a pestisben elhunytak sikolyait és 1930-ban kiugrott a világítótoronyból; a szellemét többször látni vélték azóta. Az elmegyógyintézetet 1968-ban bezárták és a betegeket elszállították; a szigetet pedig lezárták.