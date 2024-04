Magyar Péter tönkretette a saját életét, és most mindent el akar pusztítani maga körül

Magyar Péter élete romokban hever. Elhagyta a bántalmazott felesége, kiderült, hogy egy narcisztikus pszichopata, a nagyobbik fia nem akar vele lenni, és elvesztette az évi több millió forintot fialó luxusállásait is. Csoda, hogy ezek után minden mindegy alapon mindent fel akar égetni maga körül?

Magyar Péter azért akar bosszút állni, mert el merte hagyni a felesége, a jól fizető állásaiból pedig kitették. Neki már nincs veszítenivalója. Fotó: AFP

Varga Judit a Frizbi TV-nek adott egy hosszú interjút, amit mára már több mint egymillióan néztek meg. A volt igazságügyi miniszter ebben részletesen beszélt arról, hogy milyen borzalmakat kellett átélni a Magyar Péterrel való házassága alatt.

Az egykori politikus szörnynek és lelki terroristának is nevezte korábbi férjét.

Magyar Péter pszichopata személyisége

Varga Judit nem tudta mire vélni, hogy szeretett férje, Magyar Péter rendszeresen bántja őt. Az exminiszter elmondása szerint akkor világosodott meg, amikor a Parlament folyosóján 2020 őszén egy pszichológus a kezébe adott egy könyvet, aminek olyasmi volt a címe, hogy „Narcisztikus pszichopaták kézikönyve”.

Azt mondta a szakember, hogy ne mutassam meg a férjemnek, csak olvassam el… És hirtelen tudományosan megjelent előttem a saját életem

– emlékezett vissza az egykori tárcavezető, aki hozzátette, hogy még akkor is azt kereste, hogy miként tudna segíteni a nyilván pszichés betegségben szenvedő férjének. 2020 decemberére azonban annyira elfajultak a verbális abúzusok, hogy Varga Judit eldöntötte, hogy el fog válni.

Szerinte azonban egy ilyen embertől elválni sem olyan egyszerű. Varga úgy fogalmazott, hogy az ilyen emberek vezérelve, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné, akkor pusztuljon minden körülötte.

A gőgje és a narcisztikus énképe mindig nagyobb volt benne, mint az észszerűség. Az összes újrakezdésnek ez volt sajnos a kudarca, hogy a végén gőgje mindig erősebb volt, mint hogy belássa, hogy ha egy kicsivel több tisztelet lenne benne akár a gyermekei, akár a kapcsolata, akár a rokonai, akár a barátai felé, akkor egy sokkal boldogabb életet élhetne. Valamiért ő mindig elégedetlen volt és mindenkire irigy volt.

És ez az irigység egy borzasztó gonoszsággá fejlődött…

Titokban készített hangfelvételt a feleségéről, hogy zsarolhassa

Magyar Péter elmúlt hetekben tanúsított viselkedése tehát ezen beszámolók által új megvilágításba kerül. A durcás kisgyerek törni-zúzni kezdett maga körül, mert a felesége el merte hagyni, jól fizető állásait pedig elvesztette. A baloldal legújabb üdvöskéje pedig most feszegeti a határait, és addig nem is lesz elégedett, amíg nem tesz mindent tönkre maga körül. Nem számít, hogy ennek érdekében hány ember fog szenvedni, vagy milyen eszközöket kell bevetni. Magyar Péter elárulta a családját, hátba szúrta a barátait és az értékközösségét, ahova annak idején befogadták. És hogy erre már régóta készül, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint három évvel ezelőtt titkos hangfelvételt készített a felségével folytatott magánbeszélgetéseiről.

Ezzel ráadásul rendszeresen zsarolta is feleségét, akinek többször azt mondta, hogy tönkreteszi a karrierjét és kormányt buktat, ha valami nem úgy lesz, ahogy azt ő akarja. Egy Facebook-posztban így emlékezett vissza a történtekre Varga Judit:

Magyar Péterrel idén január elején közölték, hogy a Közútban és a Bankholdingban betöltött pozíciói meg fognak szűnni. Tudják, az ilyen típusú pozíciókból volt a hangfelvételeket készítő szabadságharcosnak havonta kb. 3,5-4,5 millió nettó bevétele. Péter ekkor, január 18-a körül egy ún. 24. óra elnevezésű Signal-csoportot hozott létre, amelyben Gulyás Gergelyt és engem megfenyegetett, hogy ha nem állítjuk vissza azonnal az eredeti állapotot, akkor ellenséggé válik… Péter a következőket írta nekem: »Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán, amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek.«

A gyerekek sem úszták meg

Az egykori politikus arról is kitálalt, hogy három fiuk közül a legnagyobb, amikor serdülni kezdett, szintén rendszeresen kapott sértéseket és szidalmakat az apjától. Ennek az lett az eredménye, hogy a fiú mára, vagyis a pár válása után már nem is akar időt tölteni édesapjával. Varga Judit rendszeresen kérleli a fiát, hogy legalább egy ebédre menjen el az apjával, de ezek az alkalmak is rendszeresen vitába torkolnak.

De arra az esetre is mindhárom gyermek emlékszik a mai napig, amikor Varga Juditot egy hivatalos esemény előtt Magyar Péter bezárta egy szobába az otthonukban. A kétségbeesett kiabálását az udvaron lévő gyerekek is meghallották, akik végül berohantak a házba, és

a nagyobbik fiú egy másik kulccsal szabadította ki az anyját.

Egy másik alkalommal pedig a két kisebb fiúnak az anyjuk zokogását kellett végignézniük, miután Magyar Péter eljátszotta, hogy öngyilkos lett. Az akkor még miniszter Varga Judit mentőt hívott, de mire kiértek, a férfi kereket oldott a kocsijukkal. A rettentő kellemetlen magyarázkodás és a mentők elküldése után a megalázott feleségnél eltört a mécses.

Fizikai bántalmazástól sem riadt vissza

Varga Judit nyilatkozatai szerint a verbális abúzuson túl Magyar Péter többször fizikálisan bántalmazta is őt.

Emlékszem, hogy egyszer terhesen nekilökött az ajtónak, már nem is tudom, hányadik gyermekemmel voltam terhes

– idézte fel Varga Judit, aki több bántalmazásról is beszámolt, az egyik ilyen alkalmat a Facebook-posztjában elevenítette fel: Magyar Péter megdobta könyvekkel az ágyban összekuporodva fekvő nejét, majd hozzávágta a nadrágját és a nadrágszíja csatja a hátán csattant.

A volt miniszter a bántalmazások kapcsán azt mondta, mindig is azt érezte Magyar Péteren, hogy neki saját magával van problémája.

Megpróbált jó útra térni, komoly segítséget kért, ezt bizonyította is, a gyerekeken is láttam, hogy nekik is szükségük van, hogy újra egyben legyünk

– idézte fel utolsó megbocsátásának történetét. Hozzátette: az is motiválta, hogy nem akart 40 évesen kilépni a semmibe, „amikor szeretem a gyerekeimet és a férjemmel csak az a bajom, hogy nem értem: miért nem hagyja, hogy szeressem”.

Debilek és hülyék… mindenkit sérteget

A beszélgetésből az derült ki, hogy Magyar Péter szavajárása lehet a másokra nagyon sértő debil és hülye szavak. Varga Judit ugyanis azt mesélte, hogy amikor az édesanyjával telefonált, akkor az utóbbi időben inkább félrevonult, mert Magyar végigkommentálta ezeket, és folyton azt kérdezte, hogy miért kell azzal a „debil anyáddal beszélni”. De az exminisztertől is kérdezte azt, hogy miért kell olyan debilen nézni. Ebből tehát az látszik, hogy Magyar Péter rendszeresen sértegette saját családját is.

Amikor pedig a házaspár még Brüsszelben élt, akkor Varga Judit szeretett egy katolikus közösségbe járni az emberek közé. Magyar őket is megvetette, azt kérdezte feleségétől, hogy miért kell ezekkel a hülyékkel kirándulni menni…