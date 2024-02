Nincstelenből lett médiasztár a magyar hajléktalan

Már szinte mesebeli az a történet, amit az Orosházi Állat- és Természetvédő KHE – Szikház Kutyamenhely osztott meg a közösségimédia-oldalán. A korábban náluk menedékre lelt négylábú nem csak szerető családra, gazdára talált, de – micsoda fordulat! – az egyik legnagyobb kutyatápgyártó cég reklámarcának választotta.

Szörnyű körülmények közül mentették ki Jakobot

(Fotó: Orosházi Állat- és Természetvédő KHE – Szikhát Kutyamenhely)

Jakob több társával együtt, rendőri segítséggel került elkobzásra egy közeli településről, rossz tartás miatt. Jakob hozzánk került. A saját ürülékében, mocsokban, rövid lánccal a nyakában kellett élnie, ami mély, fájdalmas sebet ejtett rajta. Hosszú kezelések után gyönyörűen gyógyultak sebei, és nemsoká jelentkezett érte az álomgazdi is.

– kezdi bejegyzését a Szikhát Kutyamenhely, mely arról is beszámol, hogy az ebet Németországba vitte az új gazdája, ahol végre szeretet, törődés, megbecsülés vette körül, és családtaggá vált. Emellett az is megtudható a bejegyzésből, hogy a kutyust a gazdija még a munkahelyére is magával viszi.

Nagyon csúnya sérülése volt Jakobnak, amikor a rendőrök elhozták a szörnyű körülmények közül (Fotó: Orosházi Állat- és Természetvédő KHE – Szikhát Kutyamenhely)

Jakob (most már Joshi) gazdája a Trixie kutyakellékeket forgalmazó áruháznál dolgozik (valószínűleg minden kutyás hallott már róluk), ott pedig a cégnél annyira megtetszett ez az amúgy is gyönyörű kutya, hogy ebben az évben Jakob a Trixie reklámarca lesz. Ami azt jelenti, hogy egy magyarországi, történetesen egy volt Szikhát lakó arca fog szembejönni az emberekkel a világ minden olyan táján, ahol a Trixie forgalmazza a termékeit.

– írta büszkén az Orosházi Állat- és Természetvédő KHE.