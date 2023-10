Mentősök mentették meg a veréstől a lőrinci férfit – Videó

Egy Lőrinciben lévő lakásban veszett össze a férfi korábbi lakótársaival, amit dulakodás és ütlegelés követett. Ez elől a másik ember végül az utcára menekült, ám a férfi oda is követte haragosát, akit ököllel arcon ütött, majd fejbe rúgott.

Tettlegességig fajult az összeveszés / Illusztráció / Fotó: Faludi Imre

A magából kivetkőző – és a bántalmazás során ténylegesen is ruházatától megszabaduló – támadó nem kegyelmezett: ezután is folytatta volna a verést, ha az időközben a helyszínre érkező mentősöknek nem sikerül őt lefogniuk. Így mondhatni, hogy a mentősök mentették meg az áldozatot, bár helyette majdnem ők is kaptak a verésből.

Miután a mentőautó fedélzeti kamerája mindent rögzített, a bizonyíték alapján a Hatvani Járási Ügyészség elzárás kiszabására tett indítványt a garázdával szemben.