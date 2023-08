Kamera rögzítette: kerítésen keresztül késeltek meg egy kutyát Pesterzsébeten

A pesterzsébetiek nem jutnak szóhoz. Sajnos Budapesten állatvédelmi szempontból is egyre drasztikusabb a helyzet. A Metropol a hazai lapok közül élen járt a fővárosi kutyamérgezésekről való tudósításokban, igyekeztük körvonalazni azokat a területeket, ahová koncentrálódtak az állatkínzók, ennek érdekében még egy kutyamérgezési térképet is készítettünk. Ugyanakkor országszerte rengeteg az állatkínzás. A szögekkel megrakott húsgolyó, a mérgezett eledel mindennapos, és igen gyakran hagyják sorsukra az ebeket megkötözve, ezzel halálra ítélve őket, hogy a horrorisztikus történetekről ne is beszéljünk. Ami azonban Pesterzsébeten történt, az sokaknál kiverte a biztosítékot.

Biztonsági kamera rögzítette, ahogy a kutyát megkéseli a férfi

Egy férfi négy alkalommal szúrta meg késsel, a bejárati kapun keresztül az egyik család kutyáját Pesterzsébeten

- írta az egyik kerületi csoportban egy felhasználó, amelyhez biztonsági kamera felvételeit is csatolta. A videón jól látható, ahogyan egy járókelő odasétál a kerítéshez, lehajol, a zsebéből elővesz egy kést, és a kerítésen keresztül megszurkálja a kutyát. Ezután - mint aki jól végezte dolgát - zavartalanul tovább sétált.

A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kutya artériája a szurkálás miatt súlyosan megsérült, így az állat el is pusztulhatott volna. A gazdái gyors reakciójának köszönhetően azonban hamar állatorvoshoz került az eb, ahol gyorsan meg is műtötték, így fel fog épülni. Arról még nincs információnk, hogy az elkövetőt elfogták-e már.