Exkluzív: Gyilkos vagyok, egy gyilkossal pedig senki sem beszél

A volt pornószínésznő 2021 őszén azért vitte a kétéves Alexet Olaszországba, mert nem akarta, hogy a gyermeket a magyar bíróság az apánál helyezze el. Végül több késszúrással kivégezte, majd egy hipermarket pénztári szalagjára helyezte. Pere a héten zárul, első fokon 20 év börtönre ítélték.

Bradács a perugiai börtön foglya

"Egy hangot követtem"

- Soha életemben nem állt szándékomban megölni a kisfiamat. A tettemet beismertem, de azzal a megjegyzéssel, hogy csak egy hang utasítását követtem – mondta a Borsnak Katalin, és hozzátette: szerette volna megnézni a halott gyermekét.

Nem engedték, hogy lássam a holttestét, ami nagyon fáj. Hozzáteszem, mindennap a lelkével alszom – fogalmazott Katalin.

Az anya arra is kitért, hogyan érzi magát a börtönben.

Büntetésből van egyedül

Három hónapja teljesen el vagyok különítve, úgy érzem, minden ok nélkül, de nem én vagyok az első, akivel ezt csinálják. Egyedül vagyok a cellában, nincs kihez szólnom. Csak fekszem egész nap. Egy kicsi szobában vagyok, ott túl sok mindent nem lehet csinálni. Ugyan van egy tévém, de semmi kedvem műsorokat nézni. A cellába kaptam egy kicsi rezsót, a jövő héten érkezik hozzá a gázpalack, hogy tudjak magamnak főzni. A többiek ígérték, hogy majd küldenek egy kis kávét

– mesélte a megtört anya.

Katalinnak a börtönben csupán egy-két barátnője akad, akivel néha válthat néhány emberi szót.

- Gyilkos vagyok, egy gyilkossal pedig senki nem beszél. Az a ranglétra alján helyezkedik el.

A nő tudomására jutott, hogy a börtönébe néhány hete beszállítottak egy másik magyart, de még nem vették fel egymással a kapcsolatot.

- Én az első emeleten vagyok, ő a másodikon. Ha nem kíváncsi rám, én sem rá, pedig nem ártana, ha lenne kivel összefognom. Azt nem tudom, mit követett el, de már nem is érdekel - mondat Bradács.

Egyedül él a cellájában Fotó: txking / Pixabay / Illusztráció

Erőszak és megvetés

Az 1980-ban épült perugiai börtönről tudható, hogy egy időben ott tartották fogva a legkeményebb olasz maffiózókat, ezért az épületet a maffia börtöneként is emlegették. Az intézménynek női és férfi részlege is van, utóbbi egy külön épületben kapott helyet. A nőiben vannak a nagyobb cellák és jobb állapotúak is, mint a másik szárnyé. A biztonságért felelős személyzet hiányos, vannak betöltetlen állások, így az összetűzések, verekedések, lopások és a nyers erőszak szinte mindennaposak, a rabok számára is igen kemények a hétköznapok.

Három négyzetméter összesen Katalinnak 3 négyzetméternyi személyes tér jut a zárkában, wc-vel és zuhanyzóval, meleg vízzel, télen fűtéssel. Napi háromszori étkezés és egyórányi séta a komor, betonozott börtönudvaron - ez alkotja majd 20 éven át minden napjának gerincét. Két nagyobb terem is van a folyosók végén: egyikben tv-vel és csócsó asztallal, a másikban kondieszközökkel. Az épületben 49 nőt tartanak fogva.