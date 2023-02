"Itt, vidéken nem mehetne végig az utcán!" – kiakadt a 15 éves fiút megrontó tanárra Valika, az ország háziasszonya – Videó!

B. Zsolt még büszke is magára

A 39 éves általános iskolai pedagógiai asszisztens, aki egyben LMBTQ-aktivista, a pedagógus tüntetések egyik szervezője. Mint ahogy korábban megírtuk, B. Zsolt szerint az, hogy 15 éves fiúval tart fenn szexuális kapcsolatot, nem pedofília, hanem efebofília, szerinte az különbözteti meg a kettőt, hogy mivel a beleegyezési korhatár hazánkban 14 év, így az ő áldozata már nem számít gyereknek, vagyis nyugodtan megronthatja a fiút. Nevük elhallgatását kérő szülők azt is elmondták róla, hogy vélhetően korábbi munkahelyén, egy józsefvárosi iskolában is csinálhatott hasonlót, mint most az óbudaiban. Annyi a különbség, hogy az nem derült ki. B. Zsolt egyenesen büszke arra, hogy 15 éves diák volt a "szeretője", de kiderült, korábban egy 13 éves fiúval is kikezdett, sőt, az alsósok számára LMBTQ-s propagandát nyomott, illetve öngyilkosságra buzdította a kicsiket. A videóban, amiben B. Zsolt elmondta, hogy egy 15 éves fiúval tart fenn homoszexuális kapcsolatot, azt is kifejti, hogy őt olyan szervezetek védik, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság vagy éppen a Gyurcsány Ferenc pártjához közel álló PDSZ. A szülők szerint ezzel zsarolta az iskolát is, így nem mertek vele szembeszállni.